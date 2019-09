Višković: Zbog jednog čovjeka nema dogovora sa SDS-om

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je sinoć na posebnoj sjednici NSRS da na sastanku Dodika, Šarovića i Borenovića nije došlo do dogovora zbog jednog čovjeka.

Istakao je da je SNSD ponudio da SDS izađe iz vlasti na nivou BiH, a da SNSD ne uđe u novu vlast.

"Šarović je odbio to i rekao da to neće moći, jer jedan sigurno neće pristati na to. Ako jedan neće, onda sve pada u vodu", istakao je Višković.

Bila je ponuđena i zajednička saradnja u Sarajevu.

"I to je odbijeno. Bio je dogovor da nastavimo kontakte i da ne obavještavamo javnost, a odmah nakon sastanka informacije su se pojavile u medijima", izjavio je je Višković.