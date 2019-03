Višković: Zakon o igrama na sreću je u interesu Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je interes Srpske da usvajanjem zakona o igrama na sreću zakonski uredi ovu oblast i obezbijedi više novca u budžetu.

On je podsjetio da je Republika Srpska jedina u okruženju koja nije promijenila taj zakon, te da je Federacija BiH (FBiH) to uradila prije više od dvije godine i da je, sa manje prihoda nego što ima Republika Srpska u ovom momentu, "otišla" na prihod veći do 150 miliona KM.

"Republika Srpska ima svoj interes, a priređivači igara na sreću svoj. Interes Srpske je da poveća prihode u budžetu iz sfere igara na sreću", rekao je Višković na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

On je naveo da se ovaj zakon nalazi u hitnoj proceduri i da bio bi srećan da je usvojen na sjednici Narodne skupštine prije nekoliko dana, jer svako čekanje omogućava lobistima da potežu svoje veze.

"Ogroman novac je u opticaju, ogroman novac se preliva u privatne džepove i neko to štiti da tako i ostane. Postoje priređivači kojima za pet dana ističu licence i više su nego zainteresovani da izlobiraju da rasprava traje narednih pet dana kako bi produžili licencu po starom zakonu", naglasio je premijer Srpske.

Višković je poručio da je njegov cilj zaštita interesa Republike Srpske i da obezbijedi što više novca u budžetu, kako bi se mogle finansirati mnoge druge preče stvari.

"Vidio sam do sada da se svi zahtjevi odnose na rashodovnu stranu, a nikad niko nije predložio kako da se poveća prihodovna strana. Jedini, u ovom momentu, realan prihod je u igrama na sreću i nadam se da će zakon sutra biti usvojen", istakao je Višković.

On je poručio da je ovo prilika i opoziciji da glasa za taj zakon, jer tvrdi da to aktuelna vlast "nekome priprema".

"Zakon je po hitnoj proceduri, a svi amandmani koji će unaprijediti ovaj zakon biće usvojen bez obzira od koga dolaze", naveo je Višković.

Komentarišući najavu protesta priređivača na igru, Višković je rekao da to nema veza sa njihovom ugroženošću.

"Pročitao sam da ćemo izgubiti 60 miliona KM, 15.000 radnih mjesta. U budžet Republike Srpske za ovu godinu od igara na sreću planirano je 27 miliona KM, pa ne znam kako ćemo izgubiti 60 miliona. Kako je ugroženo 15.000 radnih mjesta kada u toj industriji ima 2.300 radnih mjesta", upitao je Višković.

On je rekao da je moguće da je u toj industriji zaposleno 15.000 radnika, ali da, u tom slučaju, onda njih 13.000 rade na crno.

Razmatranjem Prijedloga zakona o igrama na sreću, po hitnom postupku, sutra će u Banjaluci biti nastavljena 3. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Zakon je, nakon što je na inicijativu Vlade naknadno uvršten u dnevni red ovog zasjedanja, izazvao burnu raspravu i oprečne stavove opozicije i predstavnika vlasti u prvom dijelu sjednice.