Višković: Za reforme su neophodna sredstva MMF-a

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da su za reforme potrebna sredstva MMF-a, a da se 13 mjeseci samo sluša da će aranžman biti realizovan kada bude formirana vlast na nivou BiH.



"Postavljam pitanje, a šta ako vlast ne bude formirana u naredne četiri godine, onda nema ni MMF-a ni te priče sa njima", izjavio je Višković.

On je poručio da deklarativne podrške Srpskoj ništa ne znače.

"Nama je potreba novac da bismo sproveli reforme. MMF, ukoliko je spreman da prati reforme u Republici Srpskoj i BiH, treba da nađe načina kako da odobri novac za provođenje reformi, uprkos neformiranju Savjeta ministara i vlasti u FBiH", izjavio je Višković novinarima u Doboju.

On je poručio da sve sem toga predstavlja gubljenje vremena i Srpskoj i MMF-u.

"Prije nekoliko dana razgovarao sa direktorom Međunarodnog monetarnog fonda za BiH i on je samo ponovio ono što sam ja od njega tražio. Čak sam ga u jednom momentu zamolio može li da ide aranžman sa Republikom Srpskom i MMF-om i da zaobiđemo više tu BiH", rekao je Višković.

On je istakao da Republiku Srpsku, ukoliko dođe do aranžmana sa MMF-om, prevashodno interesuje da on bude fokusiran na zdravstveni sektor i javna preduzeća.

"Oni (MMF) su se sa nama saglasili da je to nama prioritet s kojim bi želili da se pravi aranžman", rekao je Višković.