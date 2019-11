Višković: Za podsticaje zapošljavanju izdvojeno 30 miliona KM

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je za ovu godinu, kroz razne oblike podsticaja, izdvojeno 30 miliona KM za podršku zapošljavanju.



Višković je kao dobar primjer podrške zapošljavanju naveo to što je izdvojeno dodatnih 800.000 KM za proširenje programa za mlade do 35 godina za pokretanje start-ap biznisa, pa će, zahvaljujući tome, sredstva dobiti svi koji ispunjavaju uslove.

"U budžetu smo za ovaj program imali 3,6 miliona KM, od čega su dva miliona KM bila sredstva iz Srbije, dok je ostatak izdvojila Vlada Srpske. Na prošloj sjednici Vlade smo donijeli odluku i proširili taj program, te izdvojili dodatna sredstva, čime smo broj korisnika sa 150 povećali za 50", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On kaže da se na konkurs za ovaj program prijavilo 200 korisnika, ali da će u suštini, svi oni koji ispunjavaju uslove dobiti sredstva za pokretanje svog biznisa, i to od 20.000 do 50.000 KM.

NIJEDNOM JAVNOM PREDUZEĆU NEĆE BITI TOLERISAN GUBITAK

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković upozorio je da nijednom javnom preduzeću neće biti tolerisan gubitak.

""Elektroprivreda", "Šume" i "Željeznice" u ovom momentu imaju pozitivan rezultat. Ostaje nam problem "Pošta" i preduzećemo mjere da i to riješimo", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

Govoreći o poslovanju "Elektroprivrede Republike Srpske", Višković je istakao da nisu u gubitku sve hidroelektrane.

"Na primjer, nisu u gubitku hidroelektrane "Višegrad" i "Bočac". "Hidroelektrane na Trebišnjici" su u gubitku zbog nerada Hidroelektrane "Dubrovnik" i meteorološke situacije koja je vladala čitavu ovu godinu. Vodostaj Bilećkog jezera sada je na istorijskom minimumu. Glavni uzrok gubitka "Hidroelektrana na Trebišnjici" je nerad Hidroelektrane "Dubrovnik", ali se nadamo da će ona polovinom januara početi sa proizvodnjom, što će promijeniti situaciju", kaže Višković.

On kaže da na kraju godine neće biti u gubitku ni "Šume Republike Srpske", navodeći da su na kraju trećeg kvartala bile u plusu, te da se nada da će na kraju godine imati zapažen rezultat.

Govoreći o poslovanju "Pošta Srpske", Višković je istakao da je iz medija saznao da su u minusu, ali da još nije dobio zvanične informacije kako bi ih analizirao.

Višković je naveo da se poštuje moratorijum na zapošljavanje u svim institucijama i javnim preduzećima.

"Do sada je broj radnika povećavan za nekoliko hiljada godišnje, a ove godine je to mali broj i odnosi se samo na one radnike koji su potrebni za proces proizvodnje. Tako ćemo raditi i ubuduće. "Elektroprivreda" će u toku sljedećeg mjeseca ponuditi stimulativne otpremnine. Vlada ima koncept da uvede red u javna preduzeća i u tome ćemo istrajati", poručio je Višković.

SKRAĆEN PLAN PARCELACIJE ZA AUTO-PUT BRČKO-BIJELJINA-RAČA

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Vlada na današnjoj sjednici usvojila skraćeni plan parcelacije za izgradnju auto-puta Brčko-Bijeljina-Rača da se ne bi gubilo vrijeme u vezi sa eksproprijacijom kako bi što prije Srpska bila povezana sa Beogradom.

Višković je rekao novinarima u Banjaluci da ovaj korak nije napravljen pod pritiskom Hrvatske.

"Imamo određenih nesuglasica u vezi sa trasom od Vukosavlja prema Brčkom i želimo da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Pravobranilaštvo Srpske na ovom planu što prije mogu ući u proces eksproprijacije", rekao je Višković.

On je pojasnio da će Srpska svakako u izgradnju tog auto-puta ići od Rače, pa prema Bijeljini i Brčkom, u čemu neće biti nikakvog odstupanja.

Višković je najavio da će naredni korak biti usvajanje detaljnog plana parcelacije, i to nakon što se usaglase odstupanja od eventualne trase kroz neka hrvatska naselja kod Vukosavlja i srpska u okolini Donjeg Žabara.

"U tom pogledu, uložene su značajne primjedbe na naš plan i da bismo to otklonili, treba nam neko vrijeme. Moraćemo sačekati, ali, ponavljam, da ne bismo gubili vrijeme za trasu, koja je usaglašena, uradili smo to na ovaj način", rekao je Višković.