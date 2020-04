Višković za ATV: Danas krećemo sa isplatama poreza i doprinosa za radnike iz realnog sektora

"Sa isplatama poreza i doprinosa za radnike iz realnog sektora krećemo već danas, kako Poreska uprava bude obrađivala pristigle poreske prijave privrednih subjekata", izjavio je premijer Republike Srpske Radovan Višković u gostovanju u emisiji "Direktno" na ATV, te dodao da se ova odluka odnosi na sve one subjekte koji su odlukama Štaba za vanredne situacije bili spriječeni ili onemogućeni da obavljaju svoju djelatnost.

Po dogovoru sa poslovnom zajednicom, privredni subjekti za svoje radnike treba da isplate neto platu, a razlika od neto do bruto plate ide na teret budžeta, odnosno na teret Fonda solidarnosti.

"Danas smo donijeli odluku da ćemo za isplatiti poreze i doprinose za svih 41.000 radnika, iz onih djelatnosti koji nisu mogli da rade zbog odluka Vlade", rekao je Višković.

Po današnjoj odluci, za to je predviđeno oko 17 miliona KM.

"Što se tiče aprila, ovu mjeru ćemo proširiti i na privredne subjekte koji su zbog korona virusa prestali da rade, da li zbog toga što nisu bili u prilici da nabave sirovinu, da li su njihovi poslovni partneri širom Evrope zbog korona virusa prestali da rade pa nemaju kome da plasiraju. Ona će se odnositi na gotovo 70.000 radnika i biće obuhvaćena najniža plata od 520KM plus porezi i doprinosi. To je po preliminarnim računicama negdje oko 55.000.000 KM i to je što je u planu za april mjesec", naveo je Višković.

Donesena uredba sa zakonskom snagom vezana za Fond solidarnosti Republike Srpske

"Na današnjoj sjednici Vlade smo donijeli uredbu sa zakonskom snagom vezanu za Fond solidarnosti Republike Srpske", rekao je Višković.

Uredba je donesena zbog toga što se dosad Fond solidarnosti odnosio samo na poplave i štete od poplava.

"Pošto je sada epidemiološki problem, morali smo izmijeniti odluku o Fondu solidarnosti, kojom je proširen obuhvat fonda i na poplave, elementarne nepogode i na epidemiološke stvari", dodao je Višković.

"Uveli smo, što u starom zakonu o Fondu solidarnosti nije postojalo, da možemo isplaćivati određene naknade u vidu pomoći. Po dosadašnjim pravilima, Vlada, niti bilo koja institucija, nije imala kreirano zakonsko rješenje da plati poreze i doprinose za radnike u realnom sektoru, koji su odlukama Vlade bili onemogućeni da obavljaju svoju djelatnost zbog korona virusa", zaključuje Višković.

"Na sutrašnjoj sjednici Vlade donosimo odluke o isplati 1000 KM zaposlenima u zdravstvenom sektoru, što obuhvata blizu 14.500 radnika. Ta isplata počinje već sutra, kako bi bila isplaćena prije Vaskršnjih praznika", naveo je Višković.