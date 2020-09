Višković: Vlada će podržati dogovor socijalnih partnera u vezi najniže plate

Vlada Republike Srpske će podržati dogovor socijalnih partnera o najnižoj plati, potvrdio je to premijer Srpske. Postoji mogućnost, kaže Radovan Višković, da se ona poveća, ali to je stvar socijalnih partnera i njihovih dogovora. Ipak, ukoliko ne dođe do dogovora, zadnju riječ daje Vlada.

"Vlada na kraju krajeva donosi konačnu odluku ukoliko se socijalni parnteri ne budu mogi dogovoriti. Bilo bi neozbiljno da ja u ovom momentu izađem sa nekom cifrom ili da nešto licitiram, a da prije toga nisu sjeli socijalni partneri da se dogovaraju. Sve što se dva socijalna partnera, poslovna zajednica i sindikat dogovore Vlada će podržati", rekao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske. Očekujemo da ćemo kroz pregovore, argumente i činjenice doći do povećanja najniže plate, poruka je iz Saveza sindikata. Trenutno je, poručuju, situacija specifična zbog pandemije koja nas je zadesila i važna je solidarnost. Imaju zahtjeve koje će predstaviti poslodavcima. "Nekako se moramo naslanjati na direktivu EU gdje se iznos najniže plate ili minimalne određuje u odnosu na prosječnu platu i treba da iznosi negdje između 60 i 70 odsto prosječne plate tako da evo nećemo licitirati, ali ti procenti govore u kojem smjeru bismo mogli ići i mislim da bi 60 odsto prosječne plate bilo fer iznos najniže plate", istakla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske. Poslodavci nisu za pregovore. Ne odustajemo od trenutnog iznosa najniže plate, jer nemamo uslove za porast, poručuju poslodavci. Smatramo da ovu odluku treba da donese Vlada, poručuje Saša Trivić. "Činjenica je da smo prošle godine ima porast od 70 KM što je apsolutno bilo neprihvatljivo i previše za privredu i bio je prošle godine dogovor da Vlada napravi kriterij na osnovu kojih se može utvrditi na ekonomski opravdan način kolika treba da bude najniža plata i kako vidimo to do sada niko nije uradio tako da ćemo mi u budućem vremenu čekati da se pojave ekonomski kriterijumi za određivanje najniže plate", naglasio je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Najniža plata u Srpskoj je trenutno 520 KM. Ako bi se pregovori održali to bi, kako poručuju iz Sindikata, bilo krajem godine. Ukoliko ne urode plodom Vlada će po Zakonu odrediti iznos najniže plate.