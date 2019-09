Višković: Tužba FBiH odnosi se na 2012. godinu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da se tužba koju će Federacija BiH pokrenuti protiv Republike Srpske odnosi na period 2012. godine, dok se tužba Srpske protiv FBiH odnosi na period od maja 2017. do 31. decembra 2018. godine.

Višković kaže da je očigledno da je ova tužba Federacije BiH izazvana tužbom koju je pokrenula Republika Srpska.

- U momentu podnošenja tužbe bio sam svjestan da će to izazvati odrđene reakcije kod njih, i to je dobro, jer znači da ćemo, kada bude formirana nova vlada FBiH, sjesti i razgovarati o tome - naveo je on.

Višković ističe da je, i pored toga, Republika Srpska još uvijek više oštećena, jer je dug Federacije prema Srpskoj veći od njenog duga prema ovom entitetu.

Podsjetio je da je Republika Srpska već dobila jednu tužbu od 28 miliona KM.

- Mi već imamo jednu presuđenu stvar, tužbu od 28 miliona koja je već izvršna, ali je jedan sudija stopirao to izvršenje do septembra 2019. godine. Došao je septembar, a mi smo naplatili samo četiri miliona KM. Očekujem da će u drugoj polovini mjeseca biti naplaćen ostatak - naglasio je Višković.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH dala saglasnost je Federalnom ministarstvu finansija da pokrene tužbu protiv Republike Srpske jer smatraju da je Federacija zakinuta kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

Prije mjesec dana Vlada Republike Srpske uputila je Sudu BiH tužbu protiv Federacije zbog duga od raspodjele prihoda.