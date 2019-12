Višković: Trninić još nije smijenjen

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić još nije smijenjen, ali da je uputio dopis predsjedniku Srpske Željki Cvijanović i predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću u kojem traži njihovo mišljenje u vezi sa tom inicijativom.

"Kada dobijem to mišljenje, on će biti razriješen jer je to stav DNS-a, a ne moj lični stav. Bio sam zadovoljan Trninićevim radom u proteklih godinu dana, ali ne mogu se miješati u odluke nekih drugih stranaka. Ako su oni donijeli odluku da zamijene svog ministra, to je njihovo pravo", rekao je Višković novinarima u Jezeru.

Na pitanje da li očekuje nastavak turbulencija poslije ostavke predsjednika DNS-a Marka Pavića, Višković je odgovorio da bi bilo nekorektno da se kao premijer miješa u rad neke političke partije.

"Želim svu sreću Paviću i DNS-u. Mi smo 20 godina koalicioni partneri i nemam ništa ružno reći o toj političkoj partiji. Želim da oni svoje unutarstranačke probleme što prije riješe, iako se oni neće odraziti na rad Vlade", kaže Višković.

Neopozive ostavke danas su podnijeli predsjednik DNS-a Marko Pavić i njegov zamjenik i generalni sekretar stranke Dragutin Rodić, a iz DNS-a je stigla inicijativa za smjenu ministra saobraćaja i veza Srpske Neđe Trninića.