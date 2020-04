Višković: Testiraćemo veći broj ljudi da bi držali situaciju pod kontrolom

Premijer Republike Srpske Radovan Višković, poručio je danas nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije da će se vršiti više testiranja ljudi da bi se situacija držala pod kontrolom.

Dorađen je zaključan o Postupanju sa licima smješteni u karantine.

"Predviđeno je da poslije provedenih 7 do 10 dana ljudi koji sa graničnih prelaza budu upućeni u karantine, da se njima radi kontrolni test koji će pokazati da li ta lica imaju ili nemaju koronavirus, da bi izbjegli bilo kakve sumnje, ukoliko se ispostavi da neko lice koje je boravilo u karantinu ima pozitivan nalaz, nećemo ići samo sa kontaktima koji su bili u vezi sa tim licem da se mogu testirati, nego sada nalažemo da sva lica koja su boravila u karantinu budu testirana", kaže Višković.

Višković je poručio da se ovo sada može raditi jer je Republika Srpska obezbijedila dovoljno testova i da u narednom periodu žele da pojačaju testiranje na koronavirus.

"Do sada se to radilo samo na preporuku epidemiologa, i dešavalo se da imate negodovanje određenih grupacija. Mi to nismo mogli raditi za sve jer nismo imali uslove, niti kapacitete da testiramo veći broj ljudi. Sada smo u poziciji da možemo i u narednom periodu ćemo testirati veći broj ljudi i time držati situaciju maksimalno pod kontrolom", kaže Višković.