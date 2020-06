Višković: Sutra usvajamo uredbu za proširenje pomoći privredi

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će na sutrašnjoj sjednici Vlade biti usvojena uredba kako bi isplatom pomoći bili obuhvaćeni i privredni subjekti koji su pretrpjeli štetu, a nije im bio zabranjen rad odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, nego nisu mogli da izvezu svoju robu i proizvode ili nisu mogli da dobiju sirovinu iz inostranstva.

"Ovi privredni subjekti će dobiti pomoć koja će biti proporcionalna padu njihovih prihoda u aprilu ove u odnosu na isti mjesec 2019. godine", naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, na taj način je proširena pomoć privredi koja je iskazana kroz isplatu plata i uplatu poreza i doprinosa za radnike privrednih subjekata kojima je odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije bio zabranjen rad.

"Samo u aprilu bismo trebali isplatiti najnižu platu plus poreze i doprinose za oko 40.000 radnika kojima je bio zabranjen rad. Mi smo to proširili i procjena je da će za april podrškom biti obuhvaćeno blizu 70.000 radnika. Za april smo za jednu i drugu namjenu planirali oko 55 miliona KM. Kada saberemo samo izdvajanja za poreze i doprinose i najnižu platu radnika za mart, april i maj to je oko 120 miliona KM", rekao je Višković za Alternativnu televiziju.

Navodeći da je privredni pad evidentan u čitavom svijetu, Višković je istakao da Srpska kao mala ekonomija zavisi, prije svega, od evropske ekonomije.

"Brzina našeg oporavka neće zavisiti samo od naših mjera i rezultata, nego će biti umnogome vezana i za ono što rade zemlje u okruženju, a posebno naši najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbija, Italija, NJemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska... Što se oni prije oporave, to je veća šansa i za naš oporavak", ocijenio je premijer Srpske.

On je dodao da su Vlada i Republički štab za vanredne situacije u protekla skoro tri mjeseca preduzeli niz mjera koje su već skoro svima poznate.

"Sve to radimo u saradnji sa Savezom sindikata, Privrednom komorom i Unijom udruženja poslodavaca i ko god ispunjava uslove za pomoć neće biti oštećen. Još jednom pozivam privredne subjekte u Srpskoj koji još nisu podnijeli zahtjev za isplatu plata, poreza i doprinosa za april da to učine u narednih nekoliko dana, kako bi Vlada Srpske izmirila te obaveze za koje već ima obezbijeđen novac", kaže Višković.

Predsjednik Vlade Republike Srpske izjavio je da je Vlada prije nego što su odobrena sredstva Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ realnom i zdravstvenom sektoru u protekla tri mjeseca dala gotovo 250 miliona KM, iako su mnogi kritičari govorili da su Srpskoj prazni fondovi i da se mora zaduživati.

Višković je ocijenio da su sredstva od kredita MMF-a mogla biti uplaćena na račun Srpske i prije mjesec dana, ali da je to bilo blokirano zbog trvljenja između bošnjačkog i hrvatskog korpusa.

"Da nije bilo epidemije, 2020. godina je u finansijskom smislu mogla biti jedna od najboljih od postojanja Republike Srpske. Ali, nećemo kukati, desilo se šta se desilo, naše je da radimo i da nađemo najbolja rješenja da iz ovoga izađemo što prije i da oporavimo privredu“, kaže Višković.

Posljednji izvještaj koji je dobio od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, dodao je on, pokazuje da je u Srpskoj od 15. marta do juče bez posla ostalo 4.800 radnika.

"Od toga je njih više od 2.500 bilo zaposleno na određeno vrijeme. U istom periodu je bilo 3.100 novozaposlenih radnika. Ako posmatramo samo radnike na neodređeno vrijeme, onda je manji broj radnika ostao bez posla nego što je novozaposlenih. Tome su doprinijele naše mjere i sve ono što smo radili. Prema dostupnim informacijama, u Federaciji BiH je u ovom periodu bez posla ostalo više od 30.000 radnika", naveo je Višković.