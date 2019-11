Višković: Suđenje u razumnom roku doprinijeće boljem privrednom ambijentu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da je zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku više nego potreban jer je riječ o ključnom aktu koji će doprinijeti poboljšalju privrednog ambijenta u Srpskoj, budući da su određeni sudski procesi nedopustivo dugi.

"Naša namjera da donesemo ovaj zakon navedena je i u ekspozeu i mjerama Ekonomske politike. To je izuzetno značajan zakon za privredu Republike Srpske jer imamo sudske procese koji se nedopustivo dugo vode. Ovim zakonom pokušavamo da to dovedemo u nekakve okvire u kojima sudovi moraju da donose odluke, a ne da to drže u ladicama, da odgađaju i vode neke rasprave", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je ocijenio da je potrebno takav zakon usvojiti i na nivou BiH.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Republike Srpske bio je i Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.