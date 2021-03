Višković: Srpska na korak od prosječne plate od 1.000 KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Banjaluci da je prosječna plata u decembru prošle godine bila 979 KM, što je na korak od ostvarenja cilja Vlade da ona bude 1.000 KM.

Višković je dodao da je siguran da su tome znatno doprinijele povlastice i subvencije koje nudi republički Zakon o podsticajima.

- Prema tom zakonu smo uredno za sve privrednike ispoštovali svoje obaveze, što ćemo uraditi i sada - rekao je Višković.

On je ponovo pozvao sve privrednike u Srpskoj da iskoriste povlastice koje omogućava pomenuti akt.

- On nudi još jednu stvar o kojoj se malo govori, a to je da zbirna stopa poreza i doprinosa može biti znatno manja od postojeće okvirne stope. Dakle, svima koji se zalažu da se smanje porezi i doprinosi u Srpskoj evo prilike da to urade na ovakav način - rekao je Višković.