Višković: SNSD će opet pobijediti u Doboju

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković poručio je da će SNSD pobijediti i na ponovljenim izborima u Doboju i da će gradonačelnik biti Boris Jerinić, te ocijenio da je ponavljanje izbora uzaludan posao.



"Već su poznati rezultati ponovljenih izbora u kojima je ponovo SNSD pobjednik. Boris Jerinić ponovo je gradonačelnik Doboja. Građani Doboja najbolje znaju ko treba da upravlja ovim gradom i kome treba da daju povjerenje", rekao je Višković novinarima u Doboju, nakon današnjeg sastanka sa gradonačelnikom.

Prema njegovim riječima, ponavljanje izbora u Doboju je uzaludan posao, koji odvlači, jer ima mnogo prečih i značajnijih stvari koje treba rješavati.

Višković smatra da će ponovljeni izbori u Doboju donijeti manju izlaznost i mogućnost da SDS i PDP, koji nije imao nijednog odbornika, sada dobije jednog odbornika, ali da to neće promijeniti volju građana Doboja.

On je sa žaljenjem konstatovao da građani Doboja ničim nisu zaslužili da od nelegalne CIK BiH budu kažnjeni na ovakav način - ponavljanjem izbora.

"Gotovo tri mjeseca bez ikakvog povoda pravi se nekakav slučaj od Doboja što nema nikakve veze sa stvarnošću", rekao je Višković i istakao da je sve smišljeno u "nekim kuhinjama", ali da to neće uspjeti.

On je upitao šta je sa troškovima koje će pretrpjeti Republika Srpska i grad Doboj za ponavljanje izbora, te konstatovao da to na kraju plaćaju građani.

"Da li to plaća CIK BiH, neka politička stranka? To na kraju plaćaju građani, jer su to sredstva lokalnih zajednica i republičkog budžeta. Zar u ovakvoj eri krize pandemije virusa mi treba da bacamo novac na ponovljene izbore?", napomenuo je Višković.

Višković je pozvao građane Doboja da izađu na ponovljene izbore 21. februara u Doboju, da iskoriste pravo glasa i glasaju po svojoj savjesti.

Lokalni izbori u Srebrenici i Doboju biće ponovljeni 21. februara, odlučila je Centralna izborna komisija BiH.