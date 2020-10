Višković: Smanjimo kontakte, smanjićemo broj zaraženih i sačuvati privredu Srpske

Zbog znatno pogoršane epidemiološke situacije i alarmantnog broja zaraženih u proteklim danima u Republici Srpskoj, danas će u Administrativnom centru Vlade biti održan sastanak zvaničnika Srpske, piše banjaluka.net.



Na sastanku bi trebalo da budu razmatrani mehanizmi dalje borbe sa pandemijom virusa korona, ali uvođenje restriktivnijih mjera, koje bi mogle imati katastrofalne posljedice po privredu, za sada nije u planu, rekao je u intervju za Banjaluka.net Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

- Ne treba plašiti građane, niti stvarati paniku. Mi ovu situaciju možemo držati pod kontrolom ukoliko se svi budemo ponašali odgovorno. Rješenje ove situacije nije ko će i kada donijeti koju mjeru, nego koliko ćemo mi sprovoditi i pridržavati se tih mjera. Smanjimo kontakte i smanjićemo broj zaraženih, zaštitićemo zdravlje naših ljudi i privredu i nećemo doći u situaciju da uvodimo radikalnije mjere - poručio je Višković.

Intervju prenosimo u cijelosti:

Procjene epidemiološke situacije u Republici Srpskoj uopšte nisu ohrabrujuće. Šta možemo očekivati u narednom periodu?

VIŠKOVIĆ: Trenutna epidemiološka situacija nije povoljna i iz tog razloga će danas u zgradi Vlade Republike Srpske biti održan sastanak, kojem će prisustvovati predstavnici institucija, zdravstvenog sektora i gradonačelnici najvećih gradova u Srpskoj. Da bismo epidemiološku sliku i širenje virusa stavili pod kontrolu i imali što manje štetne posljedice i po zdravlje i po privredu moramo funkcionisati kao tim i raditi sinhronizovano i zajedno.

Zabluda je misliti da se samo odlukama Štaba ili Vlade može riješiti trenutna situacija. Sve i jedan građanin je taj koji može pomoći ili odmoći da se ova situacija što prije riješi. Najbolji uvid u trenutnu epidemiološku sliku u Srpskoj imamo ukoliko posmatramo statistiku, a ona kaže da je pozitivan Kovid test potvrđen kod čak 50 odsto testiranih ili kod svakog drugog testiranog građanina, na dnevnom nivou. Da bismo zaustavili širenje virusa i gušenje zdravstvenog sektora, kako situacija ne bi eskalirala, svi moramo pristupiti ozbiljnije i odgovornije, jer u tome je ključ rješenja.

Ne treba da se zavaravamo, u ovom momentu nemamo niti lijek niti vakcinu, koja je medicinski potvrđena, niti oproban i potpuno siguran i pouzdan način borbe sa ovim virusom. Јoš uvijek je jedini i najefikasniji način borbe pridrižavanje epidemioloških mjera, a to prvenstveno znači nošenje zaštitne maske, održavanje fizičke distance i higijena. Svakako, apelujem na građane, što preporučuje i medicinska struka, da izbjegavaju masovna okupljanja i boravak u zatvorenim prostorijama gdje postoji mogućnost kontakta sa potencijalno zaraženim osobama, da se izoluju i kretanja svedu na minimum i u krugu porodice i bliskih prijatelja. Јoš jednom apelujem na građane da se pridržavaju epidemioloških mjera, jer je to jedini način da se zaštitimo od virusa.

Koje su dodatne mjere koje se razmatraju?

VIŠKOVIĆ: Sve epidemiološke mjere koje su do sada donesene prvenstveno su preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i nisu proizvod pojedinaca unutar našeg društva. Mjere preporučuje SZO i samo je pitanje momenta kada ćete tu neku mjeru morati primjeniti. Ni jedan Štab, niti Vlada, niti predsjednik Vlade ne izmišlja, niti donosi mjere sam, a da se te iste mjere ne sprovode bilo gdje u svijetu. U pitanju su mjere koje su opštepoznate u Evropi i čitavom svijetu i samo se vrši procjena kada i u kom momentu će biti koja mjera primjenjena i kod nas.

Da bismo izbjegli najgori scenario, a to je onaj koji smo mogli gledati u Evropi, prije svega Italiji, gdje ste vidjeli da su bolesnici bili po hodnicima, da nisu mogli da budu primljeni u bolnicu, da se čak i u slučaju najgorih ishoda, smrti, pacijenti nisu mogli sahranjivati na uobičajan način. Ovo je vrlo ozbiljna situacija. Ne treba plašiti građane, niti stvarati paniku, mi ovu situaciju možemo držati pod kontrolom ukoliko se svi budemo ponašali odgovorno.

Virus se ne može prenijeti, ako se svi pridržavaju mjera i izbjegavaju sve ove kontakte o kojima govorimo. U narednom periodu, pogotovo što ulazimo u zimski period treba izbjegavati zatvorene prostore, treba apelovati na te ljude koji rade da se strogo pridržavaju epidemioloških mjera i preporuka Instituta za javno zdravstvo Srpske, da sva okupljanja, kao što su slave, rođendani, druženja bar u ovom nekom narednom periodu izbjegavamo, smanjimo ili bar svedemo na najuži dio naše porodice i domaćinstva.

Znam da naša tradicija nalaže takve običaje da je i za sahranu i za slavu predviđena trpeza za veći broj ljudi, ali u narednom periodu to moramo smanjiti ukoliko želimo da sačuvamo zdravlje i naše i naših nadražih, ali isto tako da sačuvamo privredni ambijent u Republiki Srpskoj. Mi ne moramo ništa zabranjivati, ali nam se može desiti da u jednom momentu imamo 50 odsto oboljelog stanovništa i onda se postavlja pitanje ko će raditi, ko će u tom privrednom subjektu proizvoditi.

Rješenje ove situacije nije ko će i kada donijeti koju mjeru, nego koliko ćemo mi sprovoditi i pridržavati se tih mjera. Možemo mi donijeti mjere, ali ako se mi ne budemo pridržavali tih mjera, ako budemo krili kontakte, kao što do mene od ljudi iz zdravstvenog sektora dolaze informacije, nećemo spriječiti širenje virusa.

Smanjimo kontakte i smanjićemo broj zaraženih, zaštitićemo zdravlje naših ljudi i privredu i nećemo doći u situaciju da uvodimo radikalnije mjere.

Spomenuli ste i privredni ambijent. Uz mjere koje je Vlada preduzimala za pomoć privreda je uspjela do sada uspjela da se nosi sa pandemijom virusa korona?

VIŠKOVIĆ: Tačno, mi smo preduzimali mjere i naše mjere su sigurno dale određene rezultate i to je vidljivo. Čak i oni koji kritikuju i koji ne kritikuju moraju da prihvataju činjenice i statistiku, a ona kaže da mi poslije Srbije imamo i najmanji pad BDP-a u dva kvartala ove godine. Imamo raspodjelu prihoda iz Uprave za indirektno oporezivanje najbolje od kada je ta ustanova formirana, imamo više zaposlenih ljudi u ovom periodu, nego otpuštenih.

Sve su to stvari i mjere koje smo mi preduzimali, ali da ne bismo sada sve to ugrozili zato ja apelujem na građane, na radnike, sve stanovnike da se ponašaju odgovorno i zaštite radna mjesta, zaštite penzije, plate, socijalna davanja, budžet i Republike i lokalnih zajednica i na kraju krajeva i Republiku Srpsku. Ako volimo sebe, svoju porodicu, svoje mjesto i Republiku Srpsku najbolje ćemo to dokazati, tako što ćemo se u ovoj situaciji pridržavati i poštovati mjere. Naj taj način ćemo, kao pojedinci dati najveći doprinos i za našu porodicu.

Kakva je likvidnost budžeta?

VIŠKOVIĆ: Mi smo u devet mjeseci ove godine imali pad prihoda u budžetu na nivou 5,7 odsto, što je novačno posmatrajući negdje oko 105 miliona KM. Najveći pad je bio u indirektnim porezima, negdje oko 80 miliona, dok je mali pad zabilježen i u direktnim porezima i nekim drugim stavkama. To znači da je budžet u ovim trenucima likvidan, da se izvršavaju sve obaveze, da nema kašnjenja u isplati niti jedne obaveze koja se izvršava iz budžeta.

Uredno servisiramo sve obaveze iz budžeta. Penzije, plate, podsticaje i agrarna plaćanja se nikada redovnije nisu isplaćivale. Ista situacija je i sa obavezama prema poljoprivrednim proizvođačima i svim ostalim davanjima i obavezama prema boračkim populacijama. Sve ono što je u budžetu projektovano, to se sa kalendarom koji je predviđen budžetskim sistemom i poštuje. Prema tome, priča opozicije je stara više od deset godina. Sjećam se perioda kada je opozicija pred izbore najavila kako od septembra neće biti više penzija. Od toga je prošlo i 15 godina, penzije su i više nego redovne, tako da je to neka reciklirana, jeftina politička priča i ne treba je ni komentarisati.

Dosta se priča o sudbini kadrova DNS-a u institucijama Republike Srpske.

VIŠKOVIĆ: Sudbina kadrova DNS zavisi isključivo od DNS-a i ni od koga drugog. Kako se oni budu ponašali i na lokalnom i na republičkom nivou, takva će biti i sudbina njihovih kadrova. To je i dogovor rukovodstva DNS-a i SNSD-a. Ukoliko se oni budu korektno ponašali u ovom ciklusu takva će biti i njihova sudbina.