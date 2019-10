Višković: Skrivena namjera Bošnjaka iza apelacije u vezi sa smrtnom kaznom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da iza apelacije koju je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske uputio Ustavnom sudu BiH stoji skrivena namjera jer su upravo oni prije 10 godina blokirali donošenje ustavnih amandmana kojima je bilo predviđeno brisanje smrtne kazne iz Ustava Srpske.



"Klub Bošnjaka je nekorektan. Bio sam poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i prije 10 godina smo pokrenuli priču u vezi sa ustavnim amandmanima da bi iz Ustava bila izbrisana smrtna kazna, što je bila obaveza i na osnovu evropskih konvencija, a oni su to zakočili. Apsurdno je da sada oni podnose apelaciju Ustavnom sudu. To je za rubriku vjerovali ili ne", rekao je Višković novinarima u Mrkonjić Gradu.

Prema njegovim riječima, skrivena namjera Kluba Bošnjaka se ogleda u tome da žele sebe da etiketiraju kao legalnog podnosioca inicijativa.

"Vjerovatno će sljedeća njihova inicijativa biti u vezi sa Danom Republike ili imenom Srpske. Ovo je probni balon i smatram da ovaj potez nije korektan", naglasio je Višković.

Ustavni sud BiH trebalo bi da za dva dana donese odluku o apelaciji Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske koja se tiče ukidanja smrtne kazne, odnosno brisanja te odredbe iz Ustava.

PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA BLOKIRANO U SAVJETU MINISTARA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da je Srpska zainteresovana da bude usvojena strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH, ali da je to blokirano u Savjetu ministara.

"To nije do Republike Srpske koja je sve uradila i jedina je u BiH zainteresovana da ova zemlja funkcioniše. To je pitanje za drugi nivo vlasti. Strategija je zapela u Savjetu ministara, odnosno Ministarstvu civilnih poslova i oni su adresa koja treba dati odgovor zašto se to ne dešava", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, strategija treba da bude usvojena i da pitanje ratnih zločina konačno bude riješeno.

"Valjda bi 25 godina poslije ratnih dešavanja trebalo podvući crtu i to pitanje riješiti, ali očigledno je da im nije u interesu da se to riješi", naglasio je Višković.

Nacrtom strategije za procesuiranje ratnih zločina u BiH predviđeno je da do 2023. godine bude završeno procesuiranje ratnih zločina.