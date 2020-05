Višković: Sankcionisanje onih koji se ne pridržavaju propisanih mjera

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da u Srpskoj stupa na snagu uredba prema kojoj će se komunalna policija i inspektori, zajedno sa MUP-om, uključiti u sankcionisanje lica koja se ne pridržavaju mjera Štaba za vanredne situacije i Vlade Republike Srpske.

"Kazne su propisane u rasponu od 100 KM do 300 KM i molim građane da poštuju naše mjere", rekao Višković i istakao da se to odnosi samo na neodgovorne.

On je izrazio zabrinutost što je u Republici Srpskoj u dva dana kod više od 100 ljudi utvrđen virus korona.

"Dao sam da se naprave stručne analize gdje je problem i kako da se reaguje, te kako da stavimo to pod kontrolu", rekao je Višković za Televiziju N1.

Podsjećajući da je kraj devete sedmice od pojave virusa korona u Republici Srpskoj, on je istakao da je bilo za očekivati da se broj zaraženih smanjuje.

"A mi smo došli u protekla dva dana do maksimuma", rekao je predsjednik Vlade Srpske i dodao da struka smatra da je to posljedica komotnijeg ponašanja tokom praznika.

Prema njegovim riječima, zato je za prvomajske praznike proširen policijski čas i zato ostaju na snazi mjera zabrane za vikend između mjesta stanovanja i zabrana okupljanja, kao i obaveza nošenja zaštitne opreme.

"Koliko budemo odgovorni i koliko se budemo pridržavali propisanih mjera, prije ćemo se izboriti sa ovim virusom", poručio je Višković.

On je rekao da je za vrijeme epidemije virusa korona u Republici Srpskoj bez posla ostalo 2.403 radnika, od kojih je 1.100 bilo zaposleno na određeno vrijeme, a ostali na neodređeno.

Prema njegovim riječima, najveći broj radnika koji su ostali bez posla radili su u trgovini i ugostiteljstvu, dok je prerađivačka industrija na trećem mjestu.

Višković je naveo da je 867 radnika, prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, dobilo zaposlenje.

"Mi smo već 14 miliona KM poreza i doprinosa uplatili za mart za pravna lica, poslovne subjekte koji su mjerama Štaba Republike Srpske za vanredne situacije bili onemogućeni da rade, poput trgovina i ugostiteljstva. Mi smo tu našu obavezu sa današnjim danom ispunili za više od 10.000 poslovnih subjekata i više od 40.000 radnika. Platili smo poreze i doprinose, a poslodavci su platili plate", precizirao je Višković.

Što se tiče aprila, premijer Srpske je naveo da će Vlada uplatiti i najnižu platu, poreze i doprinose, ali će ovo biti prošireno i na subjekte koji su zbog virusa korona imali ugroženo poslovanje.

"Cijenimo da će nam za te potrebe trebati blizu 55 miliona KM i biće obuhvaćeno 70.000 radnika", naveo je Višković i konstatovao da bi bez ovih mjera broj otpuštenih radnika u Srpskoj bio znatno veći.

On je podsjetio da je donesena odluka da novčano budu nagrađeni zdravstveni radnici koji su radili u vrijeme epidemije, te odluka kojom će oko 5.300 policijskih službenika imati pravo na novčanu nadoknadu.

"U narednom periodu biće obuhvaćeni i civilna zaštita, inspekcija i još neke službe koje su imale direktan dodir sa ljudima koji su zaraženi virusom korona. To je simbolična nagrada za njihov trud i izlaganje opasnosti", rekao je Višković.

On je istakao da će se nastojati pomoći i vozačima u međunarodnom prevozu koji su u vrijeme eskalacije virusa korona u Evropi vozili prema zemljama koje su puno više pogođene pandemijom nego BiH i time omogućili dobru snabdjevenost životnim namirnicama, te očuvanje proizvodnje u BiH.

"Trgovci su imali promet mnogo više nego prije krize i dobit, prema tome cijenim da mogu nagraditi svoje radnike. Ne bi bilo korektno očekivati da to rade institucije", poručio je Višković.

On je naglasio da je ponosan što je Vlada Republike Srpske nabavila mobilnu bolnicu, koja je sada vlasništvo Srpske.

Višković je rekao da je dat nalog da se mobilna bolnica montira u Zalužanima kako bi svi mogli da se uvjere da je bolnica stigla i kako ona izgleda.

"U ovom momentu sigurno je da nam ne treba", naglasio je Višković i dodao da se bolnica može koristiti u slučaju elementarnih nepogoda, ne samo kao bolnica nego i kao prihvatilište.

On je naveo da je riječ o objektu površine 6.000 metara kvadratnih sa 500 kreveta koji se danas može postaviti u 10 gradova sa po 50 ležajeva.

"Bez obzira na sve kritike, bio bih najsrećniji premijer da nam taj objekat nikad ne zatreba, ali ga Republika Srpska za razliku od većine zemalja ima za `ne daj Bože`", istakao je Višković.

Predsjednik Vlade Republike Srpske podsjetio je da je formirana komisija koja treba da utvrdi ko je odgovoran što su zdravi ljudi greškom odvedeni u Studentski centar u Banjaluci u kojem su smještena lica zaražena virusom korona.

"Svi odgovorni u tom procesu će biti sankcionisani bez obzira o kome se radi", istakao je Višković, koji se i ovom prilikom izvinio svima koji su doživjeli neprijatnost.

On je dodao da kao premijer i odgovoran čovjek nije mogao uraditi ništa drugo nego da naloži da se odgovorni za ovo sankcionišu.