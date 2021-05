Višković: Sada se na djelu vidi da Drina spaja Srbe

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je, u susret zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije, koja će biti održana u ponedjeljak, 17. maja, poručio da je važno što su Srpska i Srbija došle u poziciju da specijalne i paralelne veze pretaču u projekte, među kojima je i Hidroenergetski sistem /HES/ "Gornja Drina".



"U ponedjeljak u Istočnom Sarajevu u 10.00 časova počinje zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije i ove godine domaćin je Srpska. Prošle godine smo preskočili taj ceremnonijal isključivo zbog virusa korona", rekao je Višković novinarima u Bijeljini.

On je izjavio da će na sjednici biti riječi o HES "Gornja Drina", izgradnji auto-puta od Rače do Bijeljine, te aerodromu u Trebinju, ukazujući da se o projektima Gornje Drine priča decenijama, a da do danas ništa nije urađeno.

"U ponedjeljak polažemo kamen temeljac za početak radova na HES "Gornja Drina", to su /hidroelektrane/ Buk Bijela, Foča i Paunci. Isto tako, pripremićemo procedure za izgradnju auto-puta - ovih 17 do 20 kilometara od Rače prema Bijeljini. Aerodrom u Trebinju ide svojom procedurom", naveo je Višković.

Premijer Srpske je istakao da su to na neki način projekti koji omogućavaju da se više samo ne priča kako su Srbi iz Srpske i Srbije braća i jedan te isti narod, nego se to sada i pokazuje.

"Sada i djelima pokazujemo da je rijeka Drina samo jedna ljepotica koja ne dijeli, nego spaja. Drina spaja Srbe koji žive sa njene jedne i druge strane i tako će ostati u narednom periodu", poručio je Višković.

U Foči će u ponedjeljak, 17. maja, početi pripremni radovi za izgradnju HE "Buk Bijela" na rijeci Drini, koju će zajedno finansirati elektroprivrede Srbije i Srpske u iznosu 220 miliona evra.

U zajedničkom preduzeću HES "Gornja Drina" preduzeće "Elektroprivreda Srbije" imaće udio od 51 odsto, a "Elektroprivreda Republike" Srpske 49 odsto.