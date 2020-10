Višković: Raskid međunarodnih ugovora naštetio bi Srpskoj

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Čelincu da lani, kada su potpisivani sporazumi sa ruskom stranom o nabavci helikoptera, niko nije znao da će se pojaviti virus korona, te istakao da bi raskid takvih međunarodnih ugovora bio na štetu Srpske.

Višković je, kada je riječ mogućnosti stopiranja najavljene isporuke jednog od tri helikoptera koje Srpska nabavlja od Rusije zbog troškova uzrokovanih pandemijom virusa, rekao novinarima da je ta procedura kompletno završena još prošle godine, te da se ušlo u realizaciju.

"Da li je neko lani znao da će se pojaviti virus? Ne možete neke važeće međunarodne sporazume i dogovore prekinuti jer bi to bilo samo na štetu Srpske. Da ovog momenta to treba da radimo, ne bismo, ali lani smo imali finansijsku situaciju i smatrali da to možemo. Možemo i sada", poručio je Višković.