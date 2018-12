Višković: Poslodavce ćemo krivično goniti zbog rada na crno

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da će jedna od narednih mjera Vlade s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno biti krivično gonjenje poslodavaca kod kojih budu nađeni neprijavljeni radnici.

Višković je rekao da će to biti propisano izmjenama Krivičnog zakona, odnosno da će kazna za neprijavljenog radnika i dalje ostati 2.000 KM, ali će, osim toga, protiv poslodavca biti podnesena krivična prijava i prijetiće mu zatvorska kazna.

Premijer Srpske je za "Euroblic" potvrdio da će jedna od mjera Vlade biti određene korekcije u Inspektoratu Republike Srpske jer inspekcije ne rade dobro svoj posao.

On je pojasnio da će mali broj inspektora dobiti dodatna ovlašćenja, poput ulaska u posjed bez naloga suda ili kontrolisanja čak i svojih kolega.

"Jedan od prvih prioriteta nam je da pomognemo privredi da postane konkurentna i produktivnija kako bi se to onda prelilo na povećanje plata. To je automatski povezano sa pričom da u nekoj mjeri zaustavimo odlazak naših ljudi vani", rekao je Višković.

On je naveo da će se, ukoliko bude bilo rasta direktnih poreza za nekoliko procenata, moći za taj procenat smanjiti direktno opterećenje privredi.

"Efikasnost i konkurentnost privrede možemo povećati i smanjenjem sive zone, nelojalne konkurencije i nizom drugih mjera. Jedna od mjera za smanjivanje sive zone jeste i mijenjanje zakonskih rješenja kada je riječ o dividendi koju određeni poslodavci koriste za isplatu plata za rad na crno", istakao je Višković.

On je rekao da reforma javnog sektora ne znači otkaz za višak radnika, već eventualno njihova preraspodjela u nova preduzeća ili realni sektor, gdje bi prvu godinu iz budžeta bilo izdvajano za platu tog radnika.

Višković je rekao da je cilj da se dostigne nivo prosječne plate od 1.000 KM, ali nije želio precizirati rok za to.

"Mogu sa sigurnošću reći da će već od 1. januara doći do povećanja prosječne plate za nekoliko procenata. Sa nekoliko mjera što je Vlada do sada napravila i sa najavljenim povećanjem od osam odsto radnicima u obrazovanju, kulturi i slično, to će se automatski odraziti na povećanje prosječne plate", rekao je Višković.

On je podsjetio na nedavnu mjeru Vlade kada su plate povećane za 30 KM, te naglasio da nije zadovoljan odnosom poslovne zajednice jer je očekivao da će se poslovna zajednica priključiti toj mjeri i dati svoj doprinos tako što će od sebe dati još 20 KM, čime bi onda to povećanje bilo 50 KM.

Višković je istakao da će podržati kreiranje zakona o ispitivanju porijekla imovine, koje je u nadležnosti Ministarstva pravde Srpske, te naglasio da je potrebno zaustaviti gomilanje neizmirenih obaveza u zdravstvu.