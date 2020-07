Višković: Po 200.000 KM za banjsko liječenje boračkih kategorija i penzionera

Po 200 hiljada maraka za banjsko liječenje penzionera i boračkih kategorija stiže iz Vlade Republike Srpske. To će mnogo značiti, posebno za invalide, priča Milan Đukić ratni vojni invalid treće kategorije. Đukić koji ima amputiranu potkoljenicu, svoje mjesto u jednoj od banja u Republici Srpskoj već je rezervisao.

"To mnogo znači invalidima jer imaju oštećene dijelove tijela. Mnogo im znači banjsko liječenje. Odmore se, rehabilitacija postoji tamo, doktor, pregled, svašta nešto. Ne može se to ni opisati koliko to znači borcima. I ja sam sam korisnik tog projekta bio do sada", izjavio je Milan Đukić, član Predsjedništva BORS-a i Predsjedništva Boračke organizacije Banjaluka.

Značajan je svaki vid brige za boračke kategorije, poručuje prvi čovjek BORS-a Milomir Savčić. Na ovaj način će kaže biti poboljšano zdravstveno stanje i položaja boračkih kategorija. Novac je predviđen rebalansom budžeta, a dogovoren je sa BORS-om i Udruženjem penzionera. Sve će biti realizovano u toku ove godine, kaže premijer Srpske. Vlada će ovim, kaže Radovan Višković, pomoći i sektor turizma jer će penzioneri i borci istovremeno moći da koriste i turističke vaučere, što će im omogućiti duži boravak uz manje troškove.

"Na neki način imaju mogućnost da za manje sredstava borave više dana u tim bansjkim lječilištima kako bi zadovoljili svoje potrebe. Tu se odnosi na ljude sa najnižim primanjima i na ljude koji imaju određene zdravstvene probleme. Prema tome, ovo nije turistička priča, nego isključivo zdravstvena", rekao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Na banjsko liječenje ide i 500 penzionera. Prioritet su oni sa malim primanjima, kažu iz Udruženja penzionera.

"Značiće mnogo. Ima jedno 500 ljudi koji su iznemogli, a život mogu da produže jer su takva zdravstvena stanja kod njih da i ljekari sami preporučuju da im se pomogne za banjsko liječenje", ističe Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

Vlada je ovim mjerama željela da spoji ugodno i korisno, jer će se na ovaj način pomoći i sektoru turizma koji, u ekonomskom smislu trpi najveću štetu zbog pandemije virusa korona. Prioritet je, kažu u Vladi populacija kojoj je banjsko liječenje najpotrebnije.