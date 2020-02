Višković: Penzije u Republici Srpskoj će i dalje rasti

Isplata januarske penzije počela je danas, a svih 265 hiljada penzionera u Republici Srpskoj dobilo je uvećanu penziju za 3,11 odsto.

To je do sada najveće pojedinačno povećanje penzija u Republici Srpskoj. Od uvođenja novog zakona 2013. godine do sada, penzija je ukupno povećana za 28 odsto, naglasio je predsjednik Vlade Republike Srpske. U skladu sa mogućnostima, kaže, u narednom periodu dolaziće i do vanrednih povećanja.

"U 19. godini iz budžeta Republike Srpske nedostajuća sredstva koja su potrebna za isplatu penzija bila negdje na nivou 212 miliona maraka. Samo za januarsku penziju, mi smo iz poreza i doprinosa prikupili 64 miliona maraka, a za isplatu januarske penzije koja počinje danas svim korisnicima u Republici Srpskoj, Fond je 96 miliona maraka. Što znači da 50 odsto nedostajućih sredstava u januaru je obezbjedila Vlada, obezbjedio budžet", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Fond PIO nastojaće da stalno unapređuje poslovanje na zadovoljstvo osiguranika i korisnika prava, naglasio je direktor. Pomoć Vlade Republike Srpske u obezbjeđenju sredstava za isplatu penzija je, kažu, dragocjena.

"Iz doprinosa, iz izvornih prihoda obezbjedi se cirka 80 odsto, dok 20 odsto svih nedostajućih sredstava obezbjeđuje budžet Republike Srpske jer u skladu sa zakonom o PIO, budžet odnosno Vlada garantuje isplatu penzija na dostignutom nivou", istakao je Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.

Premijer je pohvalio i rad Udruženja penzionera Republike Srpske, čije je rukovodstvo prisustvovalo sastanku.

"Riješili smo i pitanje klubova penzionera, onih objekata, imovine dakle, dogovor je čvrst između nas da ćemo trajno dati na korištenje te objekte Udruženjima penzionera", naglasio je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

Prošle godine, prvi put, Vlada je izdvojila i 200.000 KM kako bi omogućila banjsko liječenje penzionera. Najavljeno je da će, za ovu godinu, sredstva biti veća.