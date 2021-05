Višković: Od ishoda pregovora o budućnosti BiH zavisi dalji put Srpske

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da od ishoda pregovora između Srpske i FBiH o budućnosti BiH, koji su najavljeni u jučerašnjim zaključcima Narodne skupštine, zavisi dalji put Srpske.

- Imamo prvo pregovore od čijeg ishoda zavisi naš dalji put. Dakle, nismo unaprijed htjeli da dajemo rješenja - rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je Srpska za razgovor i dogovor, te da se i u zaključcima govori da predsjednik Srpske treba da formira tim ljudi koji će u ime Srpske da učestvuju u tim pregovorima.

- Nemojte da prejudiciramo bilo kakva rješenja jer nam to samo nanosi štetu. Želimo razgovor, a od toga kako će to prihvatiti ili ne prihvatiti druga strana zavisi rješenje - poručio je Višković.

On je rekao da nema ništa logičnije da se u jednoj zemlji poslije 25 godina dogovara njen dalji put.

- Ako neko misli da je ovo što imamo danas dovoljno i ne pravi problem funkcionisanja u BiH, onda nemamo šta razgovarati. Svi vidimo da funkcionisanje BiH sa visokim predstavnikom, stranim sudijama u Ustavnom sudu i ovakvim pravosuđem nema budućnost - ocijenio je Višković.

On je rekao da ove razgovore treba obaviti i radi budućnosti ovdašnje djece.

- Sa ciljem dolaska do rješenja, ne treba nam niko sa strane. Ima ovdje dovoljno pameti, odgovornih ljudi koji mogu u ime svog naroda da pregovaraju i postignu dogovor za bolju budućnost svih - rekao je Višković.

On je istakao da oni koji se kunu u BiH žele, nažalost, da ponovo vrate priču o građanskoj BiH.

- Ali, zbog te građanske BiH desio se rat i nema više te prevare. Srbi i Hrvati ne žele građansku BiH, već žele biti zaštićeni, da kao manjinski narodi imaju mehanizme na tom planu. Pri tome, ne želimo nikakvo zlo Bošnjacima, ali ne može taj narod da smatra da je BiH njihova država po prefiksu - Bosanas jednako Bosna... Izvinite, ali nije i morate to razumjeti - rekao je Višković.

Komentarišući jučerašnje opoziciono neglasanje za skupštinske zaključke kada je riječ o inicijativi za pregovore Srpske i FBiH o budućnosti BiH, Višković je rekao da opozicija u Srpskoj "nije radila svojim glavama".

- Često ljudi govore i ono što ne misle, ali moraju da to urade zato što su dobili nalog. Јa to razumijem, to je sasvim za mene korektno, a siguran sam da i građani Srpske to razumiju - rekao je Višković.