Višković: Od 1. avgusta najboljim studentima biće omogućeno da odrade pripravnički staž

Svim studentima generacije sa oba javna Univerziteta u Republici Srpskoj od prvog avgusta biće omogućeno da odrade pripravnički staž u javnim insitucijama kako bi stekli uslove za zaposlenje.

Oni najbolji bi trebalo da budu okosnica razvoja Republike Srpske, kaže premijer Radovan Višković, i dodaje da je Vlada za to obezbijedila sredstva. One institucije koje najbolje žele u svojim redovima, imaju rok do 20 jula da apliciraju u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske.

"Mi ćemo nastojati da, ukoliko neka od institucija po pravilima zavoda ne može da aplicira za ta sredstva mi ćemo to završiti iz sredstava Vlade. Uglavnom svoj djeci, najboljim studentima sa naša dva javna Univerziteta biše već, evo da kažem u ovom momentu nedje od prvog avgusta omogućeno da uđu u sistem i da odrade pripravnički staž kako bi mogli steći uslove i da dobiju radno mjesto", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Da je prilika za posao i više nego dovoljan razlog da se zagrije stolica, najbolje znaju oni koji su na korak od toga. Ovo je razlog da ostanemo u našoj Republici Srpskoj, i da se takimičimo za još bolje rezultate, kažu studenti.

"To je jako važno za studente između sebe da se bore. To je stumulacija za svakog studenta da pokaže da je on najbolji, da ima obezbjeđen posao u našoj državi, da svoje znanje implementira u našoj Republici, da ne odlaze vani. Mislim da će to biti veomakorisno, i mislim da će se sa tom praksom nastaviti i narednih godina. Takođe, plus je veliki što smo krenuli prošle godine od grada, naše Banjaluke koji je obezbijedio prakse, a sada i Vlada Republike Srpske sa javnim preduzećima", kaže Nikola Bulović, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci.

Priliku za pripravnički staž, kao i prethodnih godina dobiće još 115 studenata, iz nekoliko kategorija. U te svrhe Vlada je izdvojila 4 miliona maraka.

"Sam projekat se sastoji od tri komponente. Zapošljavanjae djece poginulih boraca, 31 djete. Zapošljavanje pripavnika sa srednjom školom, djece poginulih boraca sedamdesetoro djece i ostatak djeca koja su završila fakultete. Što sed tiče institucija i firmi koj emogu aplicirati, mogu sve koje ispunjavaju određene uslove, a ti uslovi u principu nisu teški", kaže Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Praksa da se studentima generacije obezbijedi mjesto gdje će odraditi pripravnički, počela je još ranije. U nove vode, najbolji studenti su trebali da uplove još u martu i aprilu, ali je zbog pandemije rok pomjeren za mjesec avgust.