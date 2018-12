Višković najavio donošenje zakona o podsticajima

Republika Srpska bi mogla da dobije Zakon o podsticajima, najavio je to u svom ekspozeu premijer Radovan Višković. Regulisao bi se tako sistem dodjele subvencija, što već neko vrijeme zagovaraju i poljoprivrednici u Srpskoj. Jasnije procedure uplate podsticaja, korak su ka stvaranju konkurentnije domaće proizvodnje, smatra Višković.

"Sistemsko rješenje pitanja podsticaja, riješićemo donošenjem zakona o podsticajima, kojim će se definisati vrste i obim podsticaja, uslovi za dobijanje ove vrste podrške, subjekti koji ostvaruju pravo na podsticaje i automatizovati postupak raspodjele shodno ispunjenim uslovima, odnosno kreiranje Registra svih podsticaja, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlada Srpske.

Poljoprivrednici- zadovoljni. Taj zakon je, poručuju, na njihovom spisku želja i optimistični su kada je novi sastav Vlade u pitanju. Sa premijerom su, kažu, obavili razgovor tokom konsultacija i vjeruju da su urodili plodom. Ako je suditi po ekspozeu, poručuju u Udruženju poljoprivrednika, njihov status bi mogao da bude još bolji u narednom periodu.

"To bi ujedno značilo i nekakvu sigurnost u visini podsticaja čime bi mi mogli taj nivo sredstava da uvrstimo i u cijenu i povećamo konkurentnost. Ovako, naročito, osim u mljekarstvu, a svi ostali vidovi proizvodnje moraju da kalkulišu da li će to biti do pet, 20 ili 30 posto," kaže Stojan Marinković, predsjednik Udruženja poljoprivrednika RS.

Poljoprivrednici su tokom konsultacija sa premijerom tražili i povećanje agrarnog budžeta, ali i regulisanje raspodjele subvencija, a Višković je, kažu, pokazao da je spreman na pregovore. Što se dosadašnje isplate subvencija tiče, protekle godine, tvrde, nije bilo problema, pa se nadaju da će tako biti i ubuduće.