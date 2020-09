Višković: Kao vojnik nisam uprljao ruke, niti obraz

Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da kao pripadnik VRS nije uprljao ruke, niti obraz i da obavještajne službe na nivou BiH igraju prljavu igru da bi skrenuli pažnju sa onih iz Federacije BiH (FBiH) i sa nivoa BiH koji su u ratu okrvavili ruke.

"Savjest mi je čista. Riječ je o najobičnijim podmetanjima i glupostima. Ponosan sam Srbin, čovjek, otac i premijer. Niti sam uprljao ruke, niti obraz. Očito mi ne mogu ništa drugo prikačiti, pa se služe lažima. Vode se onom već oprobanom metodom, a to je da ko god je Srbin i ako je u ratu bio punoljetan, onda mu se može prišiti da je ratni zločinac", rekao je Višković za "Euroblic".

On je istakao da obavještajne službe na nivou BiH igraju prljavu igru da bi skrenule pažnju sa onih koji su radili stvari koje se njemu žele prišiti.

"Gnušam se kada čitam razne komentare i bljuvotine o meni. Onda postavim pitanje kakav je mentalni sklop ljudi koji to pišu. Nekada razmišljam šta bi ti ljudi bili spremni sve da urade. Imam osjećaj da bi bili spremni da linčuju Radovana Viškovića na osnovu laži", dodao je premijer Srpske.

On je naglasio da nikoga u suštini ne interesuje istina, a da se istine ne plaši, jer zna da je uvijek bio častan i pošten.

"Dosta naših ljudi je po zatvorima za djela koja nisu počinili, dok istovremeno imamo one koji se šepure i slobodno kreću po BiH, a čije su ruke okrvavljene do ramena. Mnogi od njih obavljaju visoke funkcije u institucijama BiH, pogotovo FBiH. Najvažnija je čista savjest, a moja savjest je čista. Moja savjest je čista, ali nisam siguran da je njihova", istakao je Višković.

On je poručio da će se i dalje boriti za Republiku Srpsku, ne ugrožavajući nijedan narod.

Višković je ocijenio da mnogima smeta jaka Republika Srpska i njene institucije, te je upitao zašto se neko nije bavio ovim 2007, 2010. ili 2017. godine na način kako se bavi danas?

"Zato jer je Radovan Višković sada predsjednik Vlade Srpske. Ovo je čista politička igra da bi se na nekoj drugoj strani sakrili neki događaji koji se dešavaju unutar određenih političkih partija. Isto tako vjerujem da ono što je uradila Vlada Srpske u protekle dvije godine smeta mnogima u BiH, posebno onima koji su proricali da će Republika Srpska bankrotirati i nestati. To se, hvala Bogu, nije desilo i mi i dalje sve uredno servisiramo", rekao je Višković.

Govoreći o epidemiji virusa korona, Višković je rekao da bi vlasnici ugostiteljskih i trgovačkih objekata, te drugi preduzetnici koji se ne budu pridržavali zaštitnih mjera koje propisuju nadležni organi s ciljem zaštite stanovnika mogli ostati bez dozvole za rad.

On je podsjetio da je ovo novina koja je uvrštena u Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji, koji su usvojeni na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Višković je naveo da je iz Kompezacionog fonda odobreno 15 miliona KM za nabavku zaštitne i druge neophodne opreme za zdravstveni sektor za narednih šest mjeseci, a dodao je i da su odobrena i deponovana određena sredstva za nabavku vakcine protiv virusa korona.

Komentarišući izmjene Akcionog plana zapošljavanja, Višković je podsjetio da je predviđeno zaposlenje za više od 3.300 lica ili 1.100 više od prvobitnog plana da su ovim planom obuhvaćeni demobilisani borci koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, kao i djeca poginulih boraca i ratni vojni invalidi.

Na pitanje mogu li rezultati lokalnih izbora da indirektno utiču na rekonstrukciju Vlade, Višković je rekao da ta dva pitanje ne bi povezivao.

"Mi smo i u protekle dvije godine imali izmjena u Vladi Srpske i to ćemo imati i u narednom periodu. Međutim, to neće zavisiti od izbora već rezultata rada svakog pojedinca. Da bi neko obavljao funkciju u Vladi to će zavisi isključivo od njegovog rada ili nerada", zaključio je Višković.