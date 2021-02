Višković: Izaći na izbore za dobrobit Srebrenice i Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je danas građane Srebrenice da, bez obzira na nacionalnu pripadnost, 21. februara izađu na izbore i daju podršku ljudima koji razvijaju ovu opštinu na dobrobit svih.

- Svi koji doživljavaju Srebrenicu i Republiku Srpsku svojom, trebalo bi da izađu na izbore. Sve što se gradi u Srebrenici pripada svim građanima koji ovdje žive - rekao je Višković i napomenuo da institucije Republike Srpske ne prave diskriminaciju prema bilo kom pripadniku naroda.

Nakon sastanka sa načelnikom Srebrenice Mladenom Grujičićem, na kome je bilo riječi o pripremama za ponavljene izbora u Srebrenici, premijer Srpske je rekao da je ova lokalna zajednica zbog toga nepotrebno izgubila tri mjeseca i da su privrednici najveći gubitnici nekonstituisanja vlasti.

- Nisam ovdje samo zbog izbora, ali je to jedno od nezaobilaznih pitanja. Srebrenica je nepotrebno izgubila tri mjeseca, privrednici su najveći gubitnici nekonstituisanja vlasti. Ne mogu se realizovati započeti i planirani projekte, jer nije usvojen rebalans budžeta, niti budžet za ovu godinu i dolazi do opstrukcije funckionisanja lokalne zajednice - upozorio je on.

Višković je izrazio nadu da će se nakon izbora ti probleme prevazići i da će Srebrenica nastaviti da se razvija kao i u prethodnom periodu.

On je ukazao da je Srebrenica fokus medijskog interesovanja dvadeset i više godina.

- Za vrijeme neke druge vlasti bilo je priča o milionima koji su dolazili i ulagani ovdje. Kao čovjek koji živi u neposrednoj blizini moram da konstatujem da se to na terenu nije vidjelo. Za vrijeme naše vlasti, zajedno sa Grujičićem i skupštinskom većinom okupljenom oko SNSD-a, sa puno manje miliona ili milijardi i domaćinskim odnosom životni standard ljudi i izgled je značajno promijenjen - ocijenio je Višković.

On je dodao da je razgovarao sa ovdašnjim privrednicima koji zapošljavaju više od 1.000 ljudi i koji redovno izmiruju doprinose i plate i zahvalio za njihov doprinos razvoju Srebrenice i Republike Srpske.

- Svako radno mjesto je garant da će ovdje živjeti sa svojom porodicom i da je to budućnost Srebrenice. Osnovali smo tri vladine institucije na ovom prostoru i započeli projekat banje Guber što dovoljno govori o odnosu Vlade prema Srebrenici i njenim građanima - ukazao je Višković.

Premijer Srpske je podsjetio da je sa predsjednikom i premijerom Srbije razgovarano o gradnji proizvodnih kapaciteta u pograničnom dijelu Bajine Bašte do Rače koji će povezati i zapošljavati ljude i Srbije i Republike Srpske u ovom pojasu, kako bi zadržali stanovništvo na tim prostorima.

- Sve što ovdje gradimo ne pripada jednom narodu nego svim građanima koji ovdje žive. Institucije Republike Srpske ne prave i neće praviti prema bilo kome diskriminaciju - ponovio je Višković.