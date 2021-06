Višković: Gradonačelnik Bijeljine nije upratio neke stvari ili se nije informisao

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je Vlada, preko resornog Ministarstva poljoprivrede, prije tri godine Gradu Bijeljina prebacila 800.000 KM za eksproprijaciju zemljišta za potrebe gradnje Drinskog nasipa.

Višković je rekao da gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, otkad je na vlasti, neke stvari možda nije uspio da uprati ili da se informiše.

– To nema veze sa bilo kakvim amandmanima ili sa lokalnom skupštinom. To je novac koji je došao na račun Grada prije tri godine i molim Vas da neke stvari razumijemo – rekao je Višković, demantujući pogrešne podatke koje je iznio gradonačelnik Bijeljine a u kojima je iznio optužbe na račun republičkih institucija.

Kad je riječ o Banji Dvorovi, Višković je naglasio da je odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije, ona ubačena u sistem kovid odjeljenja kad je epidemiološka situacija u gradu to zahtijevala.

– Mi smo, uvažavajući taj momenat, na Upravom odboru Komenzacionog fonda donijeli odluku, za koju mislim da je već realizovana, da se Banja obešteti sa 200.000 KM, jer nije mogla da redovno obavlja svoje funckije, da prima goste i pacijente – objasnio je Višković.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske apsolutno svoj posla dio radi više nego odgovorno, te da su Petrovićeve ocjene apsolutno ne stoje.

Višković je rekao da je narodni novac i budžet Grada Bijeljina, jer ni to nije ničija očevina ili vlasništvo, te da su narodni i projekti.

Sve što republička vlast uradi u ovom gradu, dodao je Višković, od auto-puta, vodovoda, škole, dvorane, vrtića, sve su to narodni projekti.

Premijer je pozvao gradonačelnika Bijeljina da u tolerantnom, poštenom i iskrenom odnosu grade saradnju u narednom periodu i da ubuduće koristi tačne podatke.

– Razgovarao sam sa gradonačelnikom neformalno na komemoraciji bivšem gradonačelniku Bijeljine Mići Mićiću i tada sam stekao utisak da ćemo imati korektnu saradnju. Što se mene tiče, imaćemo je, bez obzira na činjenicu da je danas javnosti predstavljeno nešto dijametralno suprotno od onoga što je zapravo bilo na sastanku – istakao je Višković.

On je dodao da je na sastanku čak bila i prijateljska atmosfera.

– Za sve stvari koje su tamo postavljene imamo načina kako da ih riješimo i tako ćemo ih i rješavati. Pozivam gradonačelnika da to radimo – rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, Vlada i premijer niti upravljaju stočnom pijacom niti bilo kojom drugom pijacom u Bijeljini.

– To je akcionarsko društvo i malo je degutantno kad naši građani čuju da Vlada upravlja stočnom, kvantaškom ili nekom drugom pijacom, a ne znam ni gdje se nalazi. Bez obzira na sve to, daću doprinos da se to pitanje riješi – rekao je Višković.