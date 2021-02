Višković: Derventa je zaslužila status grada

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Derventa, kao i ljudi koji su je vodili, zaslužila status grada.



"Dereventa je na prvom mjestu po zaposlenosti, po stranim investicija, na prvom mjestu u BiH po izvozu i spoljnotrgovinskoj razmjeni iz lokalne zajednice. Sve su to činjenice koje su omogućile da Derventa danas postane grad. Čestitam svim građanima", rekao je Višković novinarima u Derventi.

Višković istakao da mu je izuzetna čast što je dio ove istorijske činjenice jer se ne postaje grad svaki dan.

"To se jednom dešava i drago mi je da sam bio u timu ljudi koji su mogli da pomognu da se želja građana, prije svega rukovodstva, ostvari i da danas Derventa postane deveti grad", naveo je Višković.

On je dodao i da je siguran, bez obzira što je gradonačelnik Milorad Simić rekao da se ništa neće značajno promijeniti, da hoće, jer nije isto živjeti u gradu i opštini.

"Želim ljudima i bivšem načelniku, sadašnjem gradonačelniku, da nastavi da vodi ovaj grad, kao što je vodio lokalnu zajednicu u poteklih 15 i više godina", rekao je Višković.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić rekao je da je veoma srećan što Derventa dobija jednu novu šansu.

On je naveo da je Derventa uvijek kada je napredovala od nekih vlasti kažnjavana, a da je sada prvi put kada napreduje i dobija šansu od nekih vlasti da se razvija.

"Nije to samo na papiru, mi smo to zaslužili. Vi ste to zaslužili, vaša djeca i roditelji su zaslužili. Vašim radom borbom i na kraju ljubavi prema ovopm gradu. Derventa je naša ljubav", rekao je Žunić u obraćanju građanima.

Milorad Simić, prvi čovjek novog grada, rekao je da su na ovome radili od 2004. godine i da je status grada diploma za pregalački rad i da se sada otvaraju nove mogućnosti, te istakao kako je ovo dio istorije.

"Derventa se pominje u drugoj polovini 14. vijeka i kroz istoriju su se dešavale i lijepe i ružne stvari. Mi smo sada na lijepom mjestu i Bog nas nagradi ljepotom, ali kad su nemila vremena onda jako nastradamo. To je primjer prethodnog rata kada su bile nemile vojske i ovdje je 608 ljudi dalo živote", rekao je Simić.

On je zahvalio srpskim članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Željki Cvijanović i premijeru Radovanu Viškoviću, svima koji su podržali da Derventa postane grad, kao i građanima i privrednicima.

Dodik se večeras sastao sa Simićem u zgradi lokalne samouprave, a prisustvovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i poslanik Žunić.

Po završetku razgovora, Dodik se obratio okupljenim građanima na Trgu oslobođenja, nakon čega je povodom sticanja statusa grada upriličen i vatromet.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o gradu Derventa, pa je ova lokalna zajednica i zvanično dobila status grada.