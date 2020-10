Višković: Budžet stabilan, investicije prema planu

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je budžet Srpske stabilan, da se investicioni ciklus u ovoj godini odvija prema planiranoj dinamici, te da je programom rada Narodne skupštine planirano da u redovnoj proceduri u prvoj polovini decembra bude usvojen republički budžet za iduću godinu.



"U proteklih devet mjeseci imali smo pad prihoda u budžetu Republike Srpske manje od šest odsto ili oko 105 miliona KM, od čega je oko 90 miliona KM iz indirektnih poreza", rekao je Višković.

On je naveo da će morati da bude urađen još jedan rebalans budžeta zbog toga što je u postojećem rebalansu bio predviđen oko 151 milion KM za pomoć privredi, zdravstvenom sektoru, a do danas je to prekoračeno za oko 30 miliona KM.

"Zbog toga moramo izvršiti rebalans da bi to bilo pokriveno u skladu sa zakonima o finansijskom poslovanju", pojasnio je Višković.

Prema njegovim riječima, planirano je da u redovnoj proceduri, kako je predviđeno programom rada Narodne skupštine Republike Srpske, u prvoj polovini decembra bude usvojen budžet Srpske za 2021. godinu.

Govoreći o realizaciji Garantnog programa u Republici Srpskoj, Višković je naveo da je Srpska prva u okruženju Garantni fond stavila na uslugu privrednim subjektima.

"Već se krenulo sa izdavanjem prvih garancija preko poslovnih banaka. U ovom momentu imamo potpisane ugovore sa više od 10 banaka i sa dvije mikrokreditne organizacije", rekao je Višković večeras za ATV.

Navodeći da Srpska garantuje sa 70 odsto garancije za sredstva koja povuče privredni subjekat, Višković je rekao da to u ovom momentu iznosi oko 238 miliona KM, što je značajna pomoć privrednim subjektima da prebrode tekuće probleme likvidnosti, nabavke sirovina i što ih opterećuje u radu.

On je rekao da se investicioni ciklus koji je planiran u 2020. godini iz budžeta Republike Srpske i lokalnih zajednica odvija prema planiranoj dinamici, podsjetivši da je Vlada Srpske krajem juna od aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) više od 30 miliona KM doznačila lokalnim zajednicama.

"Imam informaciju da su lokalne zajednice tim sredstvima popeglale svoje budžete u odnosu na gubitke koje su imale zbog epidemije virusa korona i imale budžetsko punjenje kao da nije bilo virusa", istakao je Višković.

Govoreći o mogućnosti novog kreditnog aranžmana sa MMF-om, Višković je naveo da će Vlada Republike Srpske narednih dana imati pregovore sa predstavnicima MMF-a za zapadni Balkan i BiH, te da sve zavisi od toga šta će ta misija očekivati od BiH i Srpske.

"Očekujemo u decembru da imamo uslove i ukoliko budu povoljni po Republiku Srpsku mi ćemo ući u taj kreditni aranžman. Možemo razgovarati o temi reforme javne uprave ili javnih preduzeća, ali ne i o onome što uništava suverenitet Republike Srpske", napomenuo je Višković.

Komentarišući situaciju u Vladi Republike Srpske nakon odluke Predsjedništva DNS-a da napusti vladajuću koaliciju u Srpskoj, Višković je rekao da ne bi trebala biti ugrožena pozicija ministara iz DNS-a ukoliko opštinski odbori te stranke koji su kandidovali ministre i dalje podržavaju vladajuću koaliciju.

"Ukoliko ministri dolaze iz odbora DNS-a koji odluče da istupe iz većine i na neki način se priključe opoziciji, onda će i njihov status biti rješavan u skladu sa tim", naglasio je Višković i dodao da je DNS u Loparama nedavno potpisao koalicioni sporazum sa SNSD-om.

Kada je riječ o saradnji Republike Srpske sa Srbijom, Višković je istakao da je ona na visokom nivou, kao i da je Srpska imala apsolutnu finansijsku pomoć Srbije za neke projekte.

"Nije važna samo finansijska pomoć koju nam Srbija pruža. Više je važna ta podrška Srbije. Ako imate nekoga ko će u bilo kojem momentu stati iza vas, osjećate se sigurnije i bolje. Srbija je potpisnik i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija se zalaže za suverenitet BiH, ali se mora poštovati Ustav, Dejtonski sporazum i nadležnosti Republike Srpske", naglasio je Višković.