Višković: Biće ograničene količne namirnica koje se mogu kupiti

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je glavni koordinacioni tim predložio nove mjere.

Prva mjera odnosi se na kupovinu robe široke potrošnje, jer ljudi kupuju zalihe, pa će biti ograničene količne koje se mogu kupiti, dok se druga mjera odnosi na one koji prekše samoizolaciju.

– Ne mogu vam sada govoriti detalje i vrste namirnica. Vjerovatno će brašno biti ograničeno na deset kilograma. Zatim, ko prekrši samoizolaciju, biće kažnjen, a istu će do kraja provesti u šatorima. Za one koji budu prekršili mjere, kazna zatvora je do dvije godine. Međugradski prevoz danas će biti ukinut", izjavio je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.