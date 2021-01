Višković: 9. januar - dan ljubavi, mira, slobode i prosperiteta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je, povodom Dana Republike, da je 9. januar jako značajan datum za Srpsku.

Višković je podsjetio da je 9. januara 1992. godine rođena Republika Srpska.

- Mi imamo stabilne institucije i to je upravo pokazala teška godina koja je iza nas. I to pokazuje koliko nam znači to što imamo Republiku Srpsku i njene institucije - rekao je Višković.

On je poručio da će proslavljanje Dana Republike biti nastavljeno i postati tradicionalno, izrazivši nadu da će buduće generacije njegovati tradiciju.

- Moramo da njegujemo Dan Republike i da pošaljemo poruku da je 9. januar dan ljubavi, mira, slobode i prosperiteta srpskog naroda. I to ne trebamo skrivati, mi nikada nismo usmjereni protiv nekog drugog naroda, nego slaveći Dan Republike mi šaljemo poruke mira - naveo je Višković.

Višković je naglasio da je Dan Republike prilika da svi zahvalimo onima koji su dali svoje najbolje godine ili život za stvaranje Republike Srpske.

Premijer je istakao da je Srpska od svog nastanka uspješno prošla kroz mnoge krize.

- Imali smo i poplave i zemljotres, a sada traje i pandemija virusa korona. Zahvaljujući institucijama Srpske mi smo pravovremeno intervenisali i prošlo bezbolno kroz mnoge krize - poručio je Višković.

Višković je izjavio da su institucije obezbijedile razne vrste pomoći kako bi se zaštitilo zdravlje građana, ali i ekonomija.