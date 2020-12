Više sredstava za investicije i Kompenzacioni fond

Neće doći do smanjenja plata u javnom sektoru. Dogovoreno je to na sastanku premijera Srpske i konfederacije sindikata na kojem je glavna tema bila budžet za narednu godinu. U kasi je planirano mnogo više sredstava za investicije i Kompenzacini fond. Najveći dio novca će, ipak, biti usmjeren na zdravstvo, posebno za kovid odjeljenja.

"Neće doći do smanjenja plata u okviru javnog sektora kako zaposlenima u javnoj upravi, tako u oblasti obrazovanja, policije, pravosuđa, tako i u oblasti zdravstva. Mi smo danas tražili da Vlada Republike Srpske zajedno sa FZO obezbijedi dodatna sredstva za JZU pogotovo radnike u kovid odjeljenjima. Dobili smo garancije da će se na tom zajednički raditi", rekao je Božo Marić, potpredsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.

"Ono što smo konstatovali je da treba da pomognemo realnom sektoru koji nije imao problema koji je bio funkcionalan prije korone. Moramo neke rezove da napravimo u tome smislu, da oni privredni subjekti koji već dugi niz godina i ne posluju da je suvišno u ovom trenutku ulagati u njih", istakao je Željko Tepavčević, predsjednik Kofederacije sindikata Republike Srpske.

Oporavku privrede od ekonomskih posljedica pandemije značajno će doprinijeti i Garantni fond u kojem su urađene određene izmjene. Fokus je na povećanju roka otplate sa četiri na sedam godina, ali i veći iznos kredita.

"Do sada po staroj uredbi je to bilo od 30.000 do 250.000, a sada je to u rasponu od 200.000 do 400.000 KM. Isto tako rok otplate po staroj uredbi je bio 4 godine, sada je to produženo na 7 godina i prvi put, u staroj uredbi to nije bilo, uvedena su i velika preduzeća da i oni mogu ostvariti da kažem kredit preko Garantnog fonda, odnosno garancije Vlade do miliona maraka", naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

S obzirom da su pretrpjeli štetu, do kraja godine stiže pomoć za ugostitelje i hotelijere.

Biće im uplaćeni porezi i doprinosi na platu za jul, avgust i septembar. Ali uz određene uslove.

"Da njihovo sjedište imaju registrovano na teritoriji Republike Srpske, da nisu završili otpuštanja radnika u iznosu preko 15 odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih i da su imali pad prometa u posmatranom periodu poredeći period 2019. godine i 2020. godine. Trudili smo se da uredbu što više pojednostavimo proces prijave i precizirano je da se zahtjev dostavi resornom ministarstvu", rekla je Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske.

Budžet za narednu godinu bi trebalo da bude budžet štednje, poručio je premijer. Na neproduktivne investicije, putovanja, dnevnica, kao i sve ostalo što nije neophodno, institucije mogu da zaborave. Na idućoj sjednici Vlade bi trebalo da bude usvojen i Zaključak koji će biti dostavljen svim javnim ustanovama gdje će se od njih tražiti da u naredne tri godine moraju u svojim planovima poslovanja da idu s uštedama na potrošačkoj strani 10 odsto godišnje.