Više novca za zdravstvo i privredu naredne godine

Oko 3 i po milijarde maraka. Toliko će iznositi budžet Srpske za narednu godinu. Trebalo bi da bude usvojen krajem godine. I to po hitnom postupku. Većih promjena u odnosu na ovogodišnji budžet, neće biti.

To ipak ne znači da neće biti preraspodjele novca. Pojedini resori će, zbog pandemije dobiti nešto više para.

"Nastojaćemo da smanjimo maksimalno troškove sve tamo gdje možemo smanjiti. Naravno, nastojaćemo da ostavimo više sredstava za zdravstvo, više sredstava za privredu i planiramo da u budžetu u ovoj godini, za iduću godinu planramo veću stavku za investicije", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Za razliku od zdravstva i privrede, za ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izgleda stiže manje-više ista cifra kao ove godine. Bitno im je da ona ne ide ispod prošlogodišnje.

"Taj će budžet sigurno biti minimalno kao što je i ove godine, ali to nisu sva sredstva koja izdvajamo za poljoprivredu. Mi imamo povoljne kredite kao što je partner fond naš, kao što su krediti IRB. Imamo neke projekte kao što je IF gdje odvajamo dodatna sredstva, tako da uvijk govorimo o budžetu za poljoprivredu od nekih 120 miliona zajedno sa agrarnim budžetom, plus sva ova druga izdvajanja koja obezbjeđujemo", istakao je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.

U resoru prosvjete ne žele mnogo da kalkulišu. Bar ne dok ministarstvo finansija zvanično ne izađe sa konačnom cifrom. Ne kriju ipak da i oni očekuju više para. Uporedo sa pripremom budžeta za narednu, u toku je priprema rebalansa budžeta za ovu godinu.

Na usvajanje u Narodnu skupštinu će u drugoj poliovini novembra. I to će biti drugi po redu od usvajanja iznosa kase Srpske za 2020. Prvi rebalans su narodni poslanici usvojili u maju. Poprilično rano, a opet zbog situacije sa virusom korona i neoplaniranim izdvajanjima. Budžet usvojen krajem prošle godine je tako sa 3,4 povećan na 3,6 milijardi.