Vojnopolitički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da je pobjeda Milorada Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH garancija opstanka Republike Srpske, a da je najvažnije to što više neće biti oprečnog odnosa Srba u Sarajevu i Banjaluci.

Lazanski smatra da je "fantastičnom pobjedom" Dodika i snaga oko njega nastavljen kontinuitet stabilnosti Republike Srpske.

"Više neće biti toga da Republiku Srpsku u organima u BiH predstavlja neko ko je opozicija vlasti u Republici Srpskoj. Te dihotomije više neće biti i ta kohabitacija je, na sreću, završila", izjavio je Lazanski Srni.

On je istakao da će Dodik kao srpski član Predsjedništva BiH i Željka Cvijanović kao predsjednik Republike Srpske nastaviti da vode Srpsku ka njenim daljim uspjesima.

"To je jako bitno za srpski narod u Republici Srpskoj. Pobeda predsednika Dodika garancija je opstanka Republike Srpske", naglasio je Lazanski.

Kada je riječ o pobjedi kandidata DF-a Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Lazanski je rekao da će Hrvati vjerovatno biti ogorčeni i da već sad neki prebrojavaju Komšićeva krvna zrnca, ali da je to problem između Bošnjaka i Hrvata.

"Prema tome, neka se oni sada deveraju između sebe. Pošto je Komšić multivektorski igrač, snaći će se on. Malo jedni, malo drugi i to je to", smatra Lazanski.