Vidović za ATV: Minimalne plate izjednačene sa onima u Srbiji, u regionu dosta manje

Ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović, izjavila je gostujući u emisiji ATV-a "PItamo za vas" da je Vlada Srpske uspjela da poveća plate, te dodala da se Srpska izjednačila sa Srbijom po minimalnoj plati, dok je ista u regionu manja.

"Mi smo pokušali da povećamo plate čitavoj Republici Srpskoj. Ono što je povećano u javnom sektoru koštaće budžet Republike Srpske 31 milion KM. Dakle, to su zdravstveni radnici kojima je povećana plata za šest odsto, zatim prosvjeta, visoko obrazovanje, MUP i radnici koji rade u sudovima, njima je povećanje pet odsto i to ukupno iznosi do kraja godine povećanje od 31 milion. Povećanje za sve radnike u Republici Srpskoj uradili smo na taj način što smo povećali neoporezivi dio dohotka sa 500 na 700 maraka i što smo povećali neoporezivi dio dohotka za izdržavane članove porodice sa 900 na 1.800 KM na godišnjem nivou. To povećava dohodak. I kada pogledamo na nivou čitave godine za oslobađanje poreza na dohodak 700 maraka i za izdržavane članove, to iznosi 211 miliona godišnje, iz poreza na dohodak usmjerili prema radničkim platama. Minimalna plata je povećana sa 520 na 540 KM i tu smo se izjednačili sa Srbijom, dok zemlje u okruženju imaju manju minimalnu platu", izjavila je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.