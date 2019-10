Vidović: Vlada radi na povećanju plata za sljedeću godinu

Povećanja plata u Republici Srpskoj sljedeće godine će biti, kaže ministar finasnija Republike Srpske. Za koliko tačno, još ne znamo, kaže Zora Vidović i naglašava da se u Vladi radi na programu ekonomskih reformi za sljedeću godinu.

"Mislimo da će biti povećanja plata i radimo na tome, immao određene proračune, koji govore otprilike koliko je to povećanje budžeta za iduću godinu", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

U pregovre o povećanju plata krenuli su i Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Dvije strane obavile su prvi razgovor dogovorili principe rada i kažu da će u narednom periodu intenzirvno sarađivati, pregovarati i tražiti najbolja rješenja.

"A to je princip da će se povećanje plata kretati kroz izmjenu platnih koeficijenata. Dakle, ne dolazi do povećanja cijene rada nego, platnih koeficijenata. Oni će se kretati u progresivnom smislu da će oni koji imaju njaniža primanja dobiti najveće povećanje, oni koji imaju najviša primanja dobiće niže povećanje plata. To je okvir u kome se mi krećemo", kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

"Pretpostavljam da će od 1. januara, najave su da će od prvog januara zakoni biti i da će to sve važiti od prvog janaura", kaže Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata ONK.

Formirani su i koordinacioni odbori viskog obrazovanja za univerzitete u istočnom Sarajevu i u Banjaluci, koji će pregovarati sa poslodavcem. Iz Sindikata poručuju da se nadaju da će biti ispoštovan memorandum koji je potpisan sa Vladom Republike Srpske, o izjednačavanju koeficijenata zaposlenih u obrazovanju sa ostalim korisnicima budžeta.