Vidović: Platni promet u nadležnosti entiteta

Sve finansijske institucije u Republici Srpskoj moraju da poštuju zakone Republike Srpske, jer je kontrola platnog prometa isključivo u nadležnosti entiteta.

Tako su iz Ministarstva finansija Republike Srpske odgovorili na, kako kažu, odluku Centralne banke BiH da platni promet entiteta prenese u svoju nadležnost. Sve odluke Centalne banke koje su povezane sa drugim zakonima su protiv Ustava BiH i Zakona o Centalnoj banci, kaže Zora Vidović.

"Nažalost nije bilo reakicije ni od naših ljudi koji sjede gore, da se zaustavi to. I mi zaista nemamo namjeru da poštujemo te odluke, jer kako sam vam već rekla, nisu u skladu ni sa Ustavom niti u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

O odluci Cenralne banke BiH, niko nije obaviješten, već je informacija stigla nezvanično, tvrde u Ministarstvu finansija. Nakon reakcija koje su stigle iz Republike Srpske, oglasili su se i u Centralnoj banci. Tvrde, da ne rade ništa mimo Ustava i zakona, te da ne rade nadzor nad komercijalnim bankama u unutrašnjem platnom prometu.

"Upravni odbor Centralne banke donio je odluku, čiji je cilj potpuno prilagođavanje platforme platnih sistema standardima EU, odnosno prilagođavanje žiro kliring sistema u BiH žiro kliring sistemu u EU", saopštili su iz Centralne banke BiH.

Iz resornog ministarstva još jednom podvlače: zna se ko je prema zakonu nadležan za kontrolu platnog prometa.

"Apsolutna kontrola platnog prometa pripada entitetima i entiteti su uvijek do sada to radili. Centralna banka može da donosi propise u okviru svog zakona, a to je Zakon o Centralnoj banci kojim je regulisana monetarna politika. I ona se isključivo bavi monetarnom politikom", istakla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Prije nekoliko sedmica Centralna banka obavijestila je Ministarstvo finansija Srpske da želi da formira registar fizičkih lica. U tom momentu u proceduri, u Narodnoj skupštine Republike Srpske, bio je Nacrt zakona o platnom prometu u kojem je navedeno da će Srpska formirati registar računa fizičkih lica i da će ga voditi APIF. Centralna banka nema nadležnost da vodi taj registar.