Vidović: Cilj povećanje plata

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je cilj Vlade Srpske u ovoj godini povećanje plata radnicima, a da se prostor za to pravi kroz poreska rasterećenja i ukidanje fiskalnih i parafiskalnih nameta.

"Sa jedne strane razmatramo smanjenje opterećenja rada, a sa druge visinu poreza na dobit, oporezivanje dividende i visinu indirektnog poreza, koji je najniži u ovom dijelu Evrope. To je jedinstvena stopa i nelogično je da tako ostane", rekla je Vidovićeva za "Nezavisne novine".

Ona je navela da unazad nekoliko godina Republika Srpska stabilizuje svoje finansije i postaje fiskalno i finansijski stabilna, te dodala da je budžet u dosta dobrom stanju u odnosu na neki prethodni period.

Prema njenim riječima, iz prošle godine očekuje se suficit od preko 100 miliona KM, a i u 2019. godini je predviđen suficit, tako da se budžetske obaveze redovno izmiruju.

"Relaksacija u ovoj godini je to što imamo mnogo manje zaduženje nego u prethodnoj. Ove godine smo donijeli odluku o zaduženju od 370 miliona KM, a u prošloj godini zaduženje je bilo 660 miliona KM. Imamo otplatu duga od 490 miliona KM, a prošle godine je to bilo 750 miliona KM, što znači da budžet ulazi u jedno relaksiranije stanje", navela je ona.

Vidovićeva je dodala da ukupna zaduženost Republike Srpske iznosi 5,3 milijarde KM, što je 50 odsto bruto društvenog proizvoda, te da to nije alarmanto.

Govoreći o poreskom rasterećenju rada, Vidovićeva je rekla da prošlogodišnje rasterećenje koje je dovelo do blagog povećanja plata košta budžet godišnje 60 miliona KM, a 20 miliona KM lokalne zajednice.

"U ovoj godini pravimo analize i kalkulacije da bi se došlo do povećanja plata, što je cilj ove vlade, a što je definisano i kroz ekonomske reforme. To je cilj od kojeg se neće odustati. U ovoj godini ćemo sigurno ići u oslobađanje od poreza na dobit za dio uložen u opremu, a to će kao nacrt zakona biti upućeno u Narodnu skupštinu već na narednom zasjedanju", naglasila je ona.

Navodeći da je nivo sive ekonomije dosta visok, a da je to jedan od najboljih izvora za rasterećenje privrede i povećanje plata, Vidovićeva je rekla da se u posljednje tri godine krenulo u značajniju borbu protiv sive ekonomije, da su izrađeni određeni zakoni i da je tu bilo pomaka.

Ona je najavila da će ove godine biti mijenjan Zakon o fiskalnim kasama, čime će se olakšati uslovi kontrole izdavanja fiskalnih računa, jer je to, kako je rekla, najveći izvor sive ekonomije.

Prema njenim riječima, definitivno će biti ukinut dio neporeskih prihoda i nameta jer je napravljena struktura svih neporeskih davanja.

Ona je navela i da se traže najpovoljniji uslovi za zaduživanje Republike Srpske kroz obveznice.

"Ako se opet pruže na međunarodnom tržištu, to ćemo uraditi, ali isto važi i za domaće tržište. Sve je stvar kalkulacije i gdje je najjeftinije. Obveznice koje su izdate na Bečkoj berzi bile su dobar posao i to je bilo vrlo teško uraditi iz položaja Republike Srpske, koja je entitet, tako da je to bio veliki uspjeh", rekla je Vidovićeva.