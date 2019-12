Vidović: Budžet od 3,425 milijardi KM realno ambiciozan

Budžet od 3,425 milijardi KM za iduću godinu je ambiciozan, rekla je to u Narodnoj Skupštini ministar finansija. Dosta je izvjesnih investicija u narednoj godini i cilj je, kaže Vidovićeva, da one dodatno podignu BDP čiji je predviđeni rast u narednoj godini 3,5 odsto.



Prijedlogom budžeta za narednu godinu planiran je budžetski suficit u iznosu od 20,1 milion KM. Na njegovoj realizaciji treba raditi, poručuje Vidovićeva.

"Nikada ne bih predložila budžet koji nije ni malo ambiciozan. Ako predložimo nešto što će se ostvariti, a mi samo sjedimo i gledamo u to i nemamo potrebe ništa uraditi, a takav budžet se može predložiti, onda nismo predložili pravu stvar. Šta je to što nas je opredijelilo da budžet bude ambiciozan, to je razlog što imamo vrlo izvjesne investicije u narednoj godini, jedan dio investicija koji će se odblokirati na nivou BiH koji stoji blokiran, drugi dio koji je vrlo izvjestan i dogovoren", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Budžetu za narednu godinu, za koji vladajući kažu da je pravično raspodijeljen, opozicionari su našli zamjerku. Najviše polemike je izazvalo to koliko je kome sredstava pripalo.

"Puno želja je ovdje rečeno od strane opozicije i nije sporno da postoji neka potrošnja na nekim mjestima, možda malo veća, ali je problem u određenoj raskoši, neki imaju, a neki nemaju ništa i na to mi ukazujemo", istakao je Tomica Stojanović, poslanik SDS-a u NS RS.

"Kad sve saberemo i oduzmemo trebali bi da namirimo još jedan budžet ovdje da bi imali ta sredstva koja opozicija traži i ja njihovu ulogu i razumijem pa i njihovo pravo jer oni mogu tako da pričaju, nemaju ni odgovornosti i ovo je možda dan kada najbolje mogu da se dodvore i biračima i građanima", naglasio je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NS RS.

Svojim dijelom kolača nezadovoljni su penzioneri. Iako im je budžet povećan u odnsou na ovu godinu, prvi čovjek udruženja penzionera kaže da je para malo. Odgovor je dobio od ministarke finansija.

"Ono što je urađeno u budžetu ono što je vama predloženo na usvajanje je nepravično i oštećeni su penzioneri koji su radili i radom ušlu u penzijski sistem", istakao je Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

"Doznaka po osnovu penzijskog osiguranja planira se da u 2020. godini za penzije se ispalti milijardu 142 miliona ili 40 miliona više u odnosu na ovu godinu", naglasila je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Pojedini opozicionari nisu propustili priliku da i raspravu o najvažnijem dokumentu u godini pretvore u performans. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković u salu najvišeg zakonodavnog tijela u Srpskoj donio je čokoladu poredeći je sa sredstvima iz budžeta koja se rasporedjuju institucijama. Korak dalje otišao je SDS-ov Nebojša Vukanović. U skupštinsku salu unio je fes.