Vidaković: Mektić okreće glavu od problema, a stanje je alarmantno

Potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković izjavio je Srni da institucije Republike Srpske čine apsolutno sve što je u njihovoj nadležnosti da spriječe haos nastao usljed eskalacije migrantske krize koji su svojim neradom stvorile institucije BiH i u tom pravcu je i formirano Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske.

"Ono što im Republika Srpska može ponuditi i što treba da im ponudi jeste bezbjedan, human i brz prolaz bez nepotrebnog zadržavanja kroz teritoriju Srpske. Republika Srpska je dala svoj odgovor, sada su na potezu institucije BiH koje su na pitanju migrantske krize aposlutno podbacile", istakao je Vidaković.

On je ocijenio da je prosto nevjerovatno da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić kao neko ko bi trebalo da bude najodgovorniji za ovakvu krizu, umjesto da preuzme odgovornost, okreće glavu pred problemom, uvjeravajući nas da je u BiH sve pod kontrolom i da nismo ništa u goroj situaciji u odnosu na zemlje u regionu.

"Stanje je haotično i alarmantno i to je činjenica. MUP Republike Srpske do sada je evidentirao više od 2.000 migranata iz čak 22 zemlje. Interesantno je da to nisu žene i djeca nego su uglavnom mladići, muškarci koji se u kolononama ili sporadično pojavljuju širom BiH, a za neke neki od njih, koji su evidentirani, ispostavilo se i da su učestvovali na ratištima i bili ranjavani", upozorio je Vidaković.

On je rekao da narod u nekim gradovima narod već samostalno organizuje proteste, napomenuvši da je već u Bihaću u ponedjeljak planiran veliki skup.

"Toga će biti sve više, narod je u strahu i traži odgovore, što je razumljivo, traže reakciju a ne ignorisanje od nadležnih institucija BiH", konstatovao je Vidaković.