Veze Srpske i Srbije neraskidive

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra dolazi u Banjaluku gdje će se sresti sa srpskim rukovodstvom. Ova posjeta znači mnogo više od običnog susreta državnika.

"Prvo je doček na Aerodromu Banjaluka, dočekuju ga predsjednica Cvijanović i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Poslije toga su na UKC-u koji je Srbija pomagala tokom korone. Tu će gospodin Vučić zajedno sa gospođom Cvijanović i gospodin Dodik uručiti 15 sanitetskih vozila za 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Poslije toga se ide u mjesnu zajednicu Petrićevac gdje se gradi višenamjenski objekat. U pitanju je vrtić, ambulanta i kancelarije mjesne zajednice. Poslije toga slijedi sastanak u institucijama Republike Srpske kojem će prisustvovati Željka Cvijanović, Milorad Dodik, Nedjeljko Čubrilović i Zoran Tegeltija. Posjetiće i izgradnju Rusko-srpskog hrama", rekao je Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Kovačević je istakao i da neće biti većih okupljanja zbog epidemioloških mjera, ali je važno istaći da će Srbija uvijek biti tu za Republiku Srpsku i da su ovo najplodonosniji odnosi Srpske i Srbije.

Srbija je 2017. godine uložila 120 miliona u raznorazne projekte. Kao i startap Srpska. Saradnja Srbije i Srpske nikada nije bilo bolja i mi vjerujemo da će biti samo još bolja, poručio je Kovačević.

"Gospodin Vučić je dobio ogromnu podršu na izborima. Ogromnu podršku je dobio i u Republici Srpskoj. To je pokazatelj da su građani zajvalni na projektima koje Srbija ostvaruje u Republici Srpskoj. Najveća zasluga je i Milorda Dodika na tim dobrim odnosima koji su i politički ali i lične prirode jer se sastaju dva predsjednika ali i dva prijatelja. Ne smijemo zaboraviti da u momentu kad se nije mogla nabaviti medicinska pomoć, imali smo garanciju predsjednika Srbije da će građani Srpske moći da se liječe u Srbiji. Kao i donacije respiratora. To je sigurnost i stabilnost. Sigurna vlast u Srbiji, sigurna vlast u Srpskoj, to je svjedok dobre saradnje. Mi smo to u Doboju osjetili odmah nakon poplava", rekao je gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da su kroz razne projekte primijetili saradnju Srpske i Srbije. U Trebinju su značajni projekti aktuelni, mnogi su i završeni u prethodnom periodu.

Kovačević je istakao i da sutra možemo očekivati i reakcije FBiH. Tokom korone u Banjaluku je sletjelo više aviona sa pomoći nego u Sarajevo. Pa čak i sa ministrom Mađarske. Evidentno je da rukovodstvo Srpske predstavlja Srpsku u najboljem svjetlu. Sjetite se samo britanske rezolucije o Srebrenici, zajedničkim naporima Srpske i Srbije uspjeli smo da se odbranimo od te rezoluicje koja bi na najgori način okarakterisala i Srpsku i Srbiju i čitav Srpski narod.

"Ne smijemo zaboraviti da BiH nije priznala Kosovo samo zahvaljujući Republici Srpskoj. Naša saradnja je izuzetna i nadam se da će biti još bolja", rekao je Kovačević.