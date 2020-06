Verbalni sukob poslanika SDS-a i SNSD-a u teslićkoj skupštini

I dok su teslićki SDS-ovci pisali po društvenim mrežama, SNSD-ov Radislav Đurić, izašao je za skupštinsku govornicu, da im „oči u oči“, kaže, da je porodica svetinja i da prestanu iznositi niz laži o njemu, a naročito o firmi njegovog pokojnog brata Vlade Đurića. U agresivnoj i prljavoj medijskoj kampanji, kaže, u SDS-u su odavno prešli granicu. Đurić se zbog toga verbalno sukobio sa Milanom Kaspovićem, predsjednikom Kluba odbornika SDS-a u lokalnom parlamentu. Kasapović je, poslije verbalnog konflikta, sa još dva odbornika, napustio sjednicu lokalnog parlamenta. Poručio je da SDS-ovi odbornici u radu lokalnog parlamentaviše neće učestvovati.

"Ja ću svoja prava tražiti sudskim putem, tu laž koji su iznijeli i imam ja još toga. Ne želim da privatno uvlačim u politiku, ali oni su to pokrenuli iz ne znam kojeg razloga. Nemaju odgovore u skupštini", rekao je Radislav Đurić, Klub odbornika SNSD-a u SO Teslić.

MILAN KASAPOVIĆ predsjednik Kluba odbornika SDS-a u SO Teslić

"Ja kao što znate vrlo dobro i vi nikada se nisam bavio špekulacijama, niti bilo kakvim pisanjima po internet stranicama. Ono što je napisano na zvaničnoj internet stranici iza tog stojimo, a svako ima pravo da nas tuži i da svoja prava i odštete traži na sudu", kaže Milan Kasapović, predsjednik Kluba odbornika SDS-a u SO Teslić.

Za odbornicima SDS-a, na vrata su krenuli i zamjenik teslićkog načelnika Milovan Stanković, kao i neki od SDS-ovih načelnika opštinskih odjeljenja.

"Napuštanjem ove skupštine morali smo povući određene tačke koje su od vitalnog značaja za opštinu Teslić", smatra Miodrag Cvijić, odbornik SP-a u SO Teslić.

MIŠO STOJANOVIĆ predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SO Teslić

"To osuđujem. Svjedoci smo da načelnik opštine mjesecima ne dolazi na sjednice. Danas smo doživjeli da je i zamjenik načelnika napustio tu sjednicu. Iako nas mjesecima ubjeđuju da je to dovoljno, da on odgovori na naša pitanja", rekao je Mišo Stojanović, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SO Teslić.

"Nije bilo uvredljive terminologije, uvredljivih riječi. Ako se razlikujemo u stavovima, mišljenjima, to nije razlog da se napusti sjednica", izjavio je Marinko Đukić, nezavisni odbornik u SO Teslić.

Svi predstavnici političkih partija u Tesliću trebaju sjesti za isti sto i raditi u interesu građana i razvoja opštine. Opštinska kasa je prazna, dugovi se gomilaju i to je sada svima jasno, kaže Dragan Bogdanić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH, koji je prisustvovao sjednici lokalnog parlamenta.

"Nisu dobili klubovi, nisu dobile nevladine organizacije, nije dobila poljoprivreda, nije dobila privreda, osim plata i socijalne zaštite, i nešto kredita, ništa nije plaćeno za prva tri mjeseca. Zato ja pozivam sve da sjednemo i da tražimo pomoć svih institucija od zajedničkih BiH, Vlade RS, da građani Teslića ne budu taoci nesposobne lokalne vlasti", smatra Dragan Bogdanić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Odbornici su danas usvojili Program dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim epidemijom virusa korona i sufinansiranja domaćih i međunarodnih projekata kojima se podstiče ekonomski rast i zapošljavanje. Usvojeni su i svi izvještaji o radu javnih ustanova i institucija za prošlu godinu, osim preduzeća komunalnih djelatnosti "Rad".