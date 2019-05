Veliko zanimanje za "IT prekvalifikaciju", traži se mjesto više

Za "IT prekvalifikaciju" se traži mjesto više - kažu u institucijama koje su organizovale ovaj projekat. Interes građana za besplatnu obuku u oblasti informacionih tehnologija je velik, a nadamo se da će do kraja godine, 100 visokoobrazovanih ljudi naći posao u IT sektoru, kaže Srđan Rajčević.

"Želimo da kroz jednu intenzivnu šestomjesečnu - teorijsku i praktičnu - obuku, ljude koji su suficitarnih zanimanja, kao što su profesori istorije, geografije, diplomirani pravnici i ekonomisti, dakle oni za kojima je vrlo mala potražnja na tržištu rada, da pokušamo da ih kroz obuku prekvalifikujemo za određene IKT vještine kako bi nakon uspješno okončane obuke mogli naći posao kod domaćih IKT firmi", kaže rđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Za prekvalifikaciju se do 9. maja mogu prijaviti svi koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, starosti od 24 do 40 godina - a imaju fakultetsku diplomu. Ministarstvo je za pilot-projekat izdvojilo 300.000 KM, dok Zavod za zapošljavanje daje 200.000 KM. Očekujemo da dobijemo kvalitetnu radnu snagu u ovom sektoru, poručuju iz Zavoda. "Oni će sutra, kad prođu obuku koja će trajati nešto duže - najmanje pola godine - nešto je i skuplja obuka nego inače, oni će steći te vještine koje su potrebne za programiranje. Ja vjerujem da će većina njih zadovoljiti te visoke kriterijume koje će provesti ICBL zajedno sa ministarstvom", kaže Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Nakon eliminacionog testa i intervjua, najboljih 100 prijavljenih kreće na šestomjesečni kurs - a za one koji žive 60 km i dalje od Banjaluke, obezbjeđen je smještaj. Cijeli projekat provodi Inovacioni centar u Banjaluci, a predavanja će u sklopu šestomjesečnog kursa držati profesori banjalučkog Elektro-tehničkog fakulteta. "Program po kojem će oni biti obučavani se dizajnira tako što smo još u prošlom mjesecu ušli u direktnu komunikaciju sa IT sektorom, da vidimo koji su profili najpotrebniji i za koje profile ima najviše radnih mjesta. Prema tome će biti napravljen sam kurikulum, odnosno program obuke", kaže Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka. Dio ovog projekta je i "IT orijentacija". Učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj će u sklopu "Orijentacije" moći da upoznaju prednosti sticanja informatičkih vještina.