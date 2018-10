Veliki dan za banjalučki aerodrom i Republiku Srpsku

Prvi avion Rajan era sletio je na banjalučki aerodorm. U 10 i 10 iz Stokholma stigli su prvi putnici. Dočekan je uz vodene topove u znak dobrodošlice.



Prvi čovjek aerodroma kaže da je početak saradnje sa irskom niskotarifnom kompanijom najveća stvar za aerodrom otkako postoji.

"Očekujemo mnogo, ali ono što je najbitnije je da konačno naši građani imaju mogućnost da lete niskotarifnom kompanijom prema jednom broju destinacija u EU, ovo će biti velika stvar za našu privredu, turizam", istakao je Duško Kovačević, direktor Aerodroma RS.

Velika je to stvar i za cijelu Republiku Srpsku, poručuju iz Vlade. Uložena su, kažu, velika sredstva u modernizaciju aerodroma, a s tim će se nastaviti kako se avio saobraćaj bude razvijao. Očekivanja su da do sljedeće godine kroz banjalučki aerodrom prođe i do 100 hiljada putnika.

"Bilo je pregovora nekoliko godina unazada, ali ja se želim zahvaliti ljudima iz Rajan era na razgovorima, ali posebno na profesionalnom dijelu koji je podrazumijevao da se rade analize i proračune tržišta", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

"U svakom slučaju za potrebe naših građana poslovnih ljudi, turista, radnika u inostranstvu ovo je jedna dobra vijest. Idemo sa tri destinacije za početak sa našim novim partnerom Rajan erom", naglasio je Neđo Trninić ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

Kako doći u Banjaluku bilo je najčešće pitanje i investitora. Sad im je to i olakšano kaže gradonačelnik, Igor Radojičić. Vjeruje da će novi letovi uticati i na bolji privredni ambijent.

"To sada predstavlja i te kako novu pretpostavku za razvoj razne djelatnosti, privrede turizma i svig drugih i i ćemo to sigurno snažno iskoristiti", istakao je Radojičić.

Prvim Rajan erovim avionom koji je sletio u Repuliku Srpsku, upravljao je i pilot Srbin. Kaže let je protekao u najboljem redu, sa malo turbulencija. Let je trajao oko dva sata i 24 minute.

"Jak je vetar bio mislili smo doći 10-15 min ranije, nažalost krenuo je južni vjetar tako da nismo mogli da stignemo, ali evo tu smo biće toga još", istakao je Vladimir Milićević, pilot kompanije "Rajan era".

Vladimir, kopilot i kabinsko osoblje nisu se dugo zadržali na Mahovljanima. Čim su putnici koji su doletjeli u Banjaluku izašli iz aviona, ušli su oni koji su čekali polazak za Švedsku. Pun avion je, nešto više od pola sata nakon slijetanja, poletio nazad.