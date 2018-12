Velika podrška Nezavisnom demokratskom klubu

Jedan po jedan, opštinski odbori DNS-a istupaju iz partije Marka Pavića i pružaju podršku Nezavisnom demokratskom klubu i Nedeljku Čubriloviću.

Nakon raspuštenog banjalučkog odbora stranke, jednoglasna podrška istupanju iz DNS, i priključenju novoj stranci, kada ona bude formirana, stigla je iz Sokoca i Foče. Nova partija će, poručuje Nedeljko Čubrilović, biti formirana ovih dana, pa očekuju i mjesto u budućoj Vladi.

Zato su danas sjeli za isti sto sa mandatarom Radovanom Viškovićem. Pričalo se, po svemu sudeći, o tome koji će im dio kolača pripasti, ali nakon sastanka nije otkriveno mnogo.

"Oni su se interesovali oko konsultacija, i da li njih planiramo u novoj Vladi Srpske. Ja sam mandatar koji je spreman da razgovara sa svima i svi će naći svoje mjesto, prema tome, 16 ministarstava, 16 partija, nikakav problem", rekao je Višković.

Nedeljko Čubrilović kaže da očekuje veliku podršku novom poslaničkom klubu, ali i budućoj partiji, te da se neće žaliti na isključenje iz DNS-a, jer sa onima koji su ostali u vrhu te stranke, više ne želi da radi. Glavnu riječ u toj partiji, kaže Čubrilović, vode oni koji su joj se nedavno priključili, i koji na uštrb stranke ostvaruju lične interese.

Cilj mu, kaže, nije bio uništenje DNS-a.

"Nema govora ni o kakvom cilju. Ništa nije bilo ciljano. Više puta sam govorio da vučemo iznuđene poteze. Ništa nismo radili smišljeno, niti smo šta znali do posljednjih deševanja. Ništa se nije prejudiciralo", rekao je Čubliović.

Narodni poslanik, Spomenka Stevanović, takođe član nezavisnog demokratskog kluba, poručuje da će ove sedmice iz DNS istupiti još nekoliko opštinskih i gradskih odbora. I oni će se, smatra Stevanovićeva, priključiti novoj stranci kada bude formirana.

"Znam zasigurno da će ove sedmice, da će do kraja sedmice, značajan broj gradskih i opštinskih odbora ići tim putem, između ostalog, zasigurno mogu reći GO Bijeljina i GO Zvornik", kaže Stevanovićeva.

Danas je zasjedalo predsjedništvo DNS-a, gdje je bilo govora o poslednjim dešavanjima u stranci.

Istovremeno, portal Srpskainfo objavio je informaciju da Stanko Stanić, kojeg je Pavić postavio na čelo povjereništva stranke u Banjaluci, nakon raspuštanja tog odbora, povjereništvo ne želi da vodi, jer ne želi da rješava probleme u stranci kojima nije doprinio.

Na naše pozive Stanić se nije javljao. Mnogo toga bi trebalo da bude jasnije nakon sjednice Glavnog odbora DNS-a, koja će biti održana osmog decembra u Prijedoru. Tada bi članovi GO trebalo da daju konačan sud o isključenju funkcionera DNS-a.