Velika podrška kandidatima i programu Socijalističke partije

Gradski odbor Socijalističke partije Banja Luka organizovao je pet izuzetno usppješnih tribina, na kojima je potvrđena velika podrška građana kandidatima i programskim rješenjima socijalista.

Prema planu Gradskog Izbornog štaba, tribine su organizovane po reonima, a planirano je ukupno deset predizbornih skupova, kao i završna konvencija Socijalističke partije koja će biti održana 2. oktobra u Sportskoj dvorani “Obilićevo”.

Predsjednik Gradskog odbora SP Banjaluka iI nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3, Goran Selak, istakao je da narod prepoznaje politiku koja okuplja ljude i koja za cilj ima slobodno i sigurno društvo u kome svaki građanin može dostojno da živi od svog rada.

"Do sada smo održali pet tribina i svaki put prostor je bio tijesan za sve one koji su došli da podrže naše kandidate, da čuju šta to nude socijalisti i da zajedno radimo na poboljšanju uslova života u Banjaluci i Krajini. Imamo zaista veliku podršku, i to ne samo naših članova, nego i građana koji nisu politički angažovani, kao i onih koji su članovi nekih drugh stranaka. Kod nas su dobrodošli svi vrijedni ljudi sa dobrim idejama. Svi oni koji žele da zajedno radimo i stvaramo, kao i svi oni kojima je dosta podjela i svađa", kaže Selak.

Socijalisti takođe apeluju na sve političke subjekte da vode fer kampanje i da se za glasove građana bore rezultatima i idejama, a ne podmetanjima i dizanjem tenzija. Takva politika, kako ističu u Gradskom odboru, socijalistima je donijela najveći rast od svih učesnika na predstojećim izborima, a svi su slobodni da prepišu recept i da na civilizovan način pokušaju privući istomišljenike sa kojima će radom i rezultatima moći da realizuju svoje programske ciljeve.