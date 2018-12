Velika očekivanja od novih ministara

Primopredaju dužnosti između stare i nove Vlade sa nestrpljenjem su ispratili i u udruženjima i organizacijama koja direktno sarađuju sa izvršnom vlasti.

Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Srpske kažu da su zadovoljni izborom Borisa Pašalića za ministra poljoprivrede. Nadaju se saradnji na obostrano zadovoljstvo.

"Da će imati sluha za sugestije i predloge nas poljoprivrednih proizvođača kroz udruženja u kojima se nalazimo, i da će uvažiti naše stavove i po pitanju agrarnog budžeta i preraspodjele sredstava agrarnog budžeta u cilju zaštite domaće proizvodnje", istakao je Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača RS.

Inicijativu i profesionalnost Alena Šeranića, novog ministra zdravlja i socijalne zaštite, već hvale u Koordinacionom odboru invalidskih organizacija RS. Sa Šeranićem su već razgovarali i prenijeli mu svoje prioritete. To su Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti do kraja ove godine kako bi lična invalidnina civilnih invalida bila povećana na 200 maraka, za tjelesno oštećenje od 60 do 100 odsto, i da tim pravom budu obuhvaćeni mladi do 30. godine. Za roditelje njegovatelje traže naknadu u iznosu najniže plate u RS i da dodatak za pomoć drugog lica bude klasifikovana u tri kategorije.

"Očkujemo partnersku saradnju sa dobrim i kvalitetnim rezultatima. Naš princip je uvijek bio da budmeo skromni da iznesemo stvarne potrebe i stanja, da predložimo kvalitetna rješenja. S druge strane od institucija smo uvijek očekivali i očekujemo i danas da imamo kvalitetno saradnika i partnera u rješavanju tih problema", istakla je Gospova Rađen Radić, predsjednik Upravnog odbora KOOIRS.

Duško Milunović, kao bivši pomoćnik, a sada ministar rada i boračko invalidske zaštite, odlično je upućen u muke koje tište boračku populaciju, kažu u BORS-u. Milomir Savčić poručuje da su juče obavili razgovor sa Milunovićem. Jedan od starih zahtjeva je i više novca za rad BORS-a.

"Radi se o boračkom dodatku na mjesečnom nivou da će on biti isplaćivan korisniku prava i da će ostvarivati pravo na mjesečni borački dodatak od momenta kada navrši 60 godina, odnosno od prvog narednog u mjesecu", istakao je Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

Studentima je ispunjen prvi zahtjev. A to je da se novi ministar zadužen za visoko obrazvanje uvjeri u tok radova na rekonstrukciji I i II paviljona studnetskog centra. Poboljšanje studnetskog standarda, izrada Zakona o visokom obrazovanju neke su od gorućih tema za studnete.

"Nadam se i da ćemo pokušati izganjati zajedno sa ministarstvom, gradom i Vladom da kampus postane studnetski grad, da idemo na tu inicijativu i da dobijemo jedan dio odvojen od svih i da će studneti stvarno moći da uživaju u svom studiranju", israkao je Nemanja Babić, geleralni sekretar Unije studenata RS.

Mnoga udruženja, organizacije, savezi i asocijacije tek će da pokucaju na vrata novih, ali i starih ministara sa svojim problemima, zahtjevima i prijedlozima.