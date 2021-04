Veće plate u najavi kroz povećanje neoporezivog dijela

Plate u Republici Srpskoj bi uskoro mogle još da rastu - ukoliko neoporezivi dio plate bude povećan sa sadašnjih 500, na 1000 maraka, o čemu je bilo riječi na nedavnom sastanku vladajuće koalicije.

Iako bi svi radnici osjetili povećanje u svojim novčanicima - većim platama se naročito raduju u realnom sektoru.

"Ja sam se prijatno obradovao kad sam to čuo, da će se povećavati plate, da će neoporezivi dio biti hiljadu maraka, bez potrošnje nema ni punjenja budžeta ni Grada, ni Republike, ni svega. To će biti velika stvar, to će odmah biti veća plata radnicima 15-20 odsto, i to naravno da će svaki poslodavac dati za platu radnika, jer nezadovoljan radnik jednostavno nije motivisan da radi", rekao je Marinko Umićević, tehnički direktor Tvornice obuće "Bema".

Prve računice pokazuju da bi primanja onih sa prosječnim platama bila povećana za oko 50 maraka. Treba odati priznanje ljudima koji su podnijeli velik teret u pandemiji, ali nećemo zaboraviti ostale - poručuje predsjednica Srpske.

"Računamo, naravno, osim svih tih službi, ili svih oblasti u kojima smo rekli da će doći do povećanja, da moramo voditi računa o tome da se povećava standard ljudi koji rade u privatnoj sferi, dakle privatnom sektoru, i tu nalazimo određena rješenja", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Prema procjeni poslodavaca, ovo bi koštalo Republiku Srpsku oko 117 miliona maraka - ali da se u kratkom roku od toga u budžet vrati 40 miliona. Saša Trivić podsjeća da plate u privredi rastu već nekoliko godina stopom od 3 do 5 odsto godišnje.

"Taj koncept o kojem je pričala vladajuća koalicija, gdje će se iz povećanih budžetskih prihoda obezbijediti da se poveća neoporezivi dio dohodka, i da taj dio dohodka ne ode poslodavcu nego u plate radnika je vrlo realan", naglasio je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

U resornom ministarstvu podsjećaju da se Zakon o podsticajima u privredi odlično pokazao kada su veća primanja u pitanju. Kažu da još nije bilo konkretnih sastanaka na temu najavljenog povećanja plata.

"Ono što je najavljeno je sigurno nešto što bi olakšalo poslovanje i što bi značajno uticalo i na povećanje dodatne plate, ali to su prijedlozi koji su u najavi", istakao je Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srpske - prosječna neto plata u martu je iznosila 978 KM. Najviša prosječna primanja su u oblasti finansija i osiguranja, 1.505 KM, dok su najniža u građevinarstvu - 699 KM.