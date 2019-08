Veće plate i politička stabilnost uslovi za ostanak radne snage

Veće plate, bolji uslovi za rad, politička stabilnost, kvalitetnija poreska politika, najvažniji su uslovi za ostanak radne snage u Republici Srpskoj, poruka je s konferencije o temi "Veće plate i bolji uslovi rada za ostanak radnika u Republici Srpskoj". Neophodno je stvoriti povoljan privredni ambijent, poručuju iz Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite. Vlada je, kaže ministar Duško Milunović, donijela set zakona kako bi plate bile povećane, a problem odlazaka bio riješen.

“Oni svi imaju za cilj da stvore privredni ambijent koji će omogućiti ostanak radne snage, ostanak mladih ljudi na ovim prostorima. Značajno je istaći da iz mjeseca u mjesec za vrijeme mandata ove Vlade, ne tako značajno, ali plate ipak rastu,” rekao je Milunović.

Da je u Srpskoj najveći problem odlazak radne snage, a da je jedini lijek veća plata, tvrde u Savezu sindikata Republike Srpske. Kažu, za povećanja i te kako ima prostora.

“U 2018. godini ostvarena dobit od milijardu 660 miliona i to je dobro i zato postoji biznis da zarađuje, ali šta nije dobro, da je dobit rasla 11,7, a da plate nisu rasle ni 3 odsto. Uloga Unije udruženja poslodavaca jeste da vodi socijalni dijalog, da pregovara i da i jedni i drugi, i Sindikat i poslodavci, razgovaraju o i utvrđuju iznos plate u određenim granama. Ono što je moglo doprinjeti da ova situacija bude lakša jeste da smo donijeli opšti kolektivni ugovor,” kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Plate moraju biti realne, a regulisane kolektivnim ugovorom to ne mogu biti, odgovaraju iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

“Niko to neće urediti, ni opšti kolektivni ugovor, ni granski kolektivni ugovor. Evo, ako možemo opštim kolektivnim ugovorom, ja ću odmah potpisati da je najniža plata 1.000 KM. To reguliše tržište. To reguliše niz drugih subjekata koji su ovdje prisutni, prije svega politička stabilnost,” kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Iz Privredne komore Republike Srpske tvrde da plate nisu isključivi uzrok odlaska mladih. Kažu, ovo je globalni problem. Neophodno je, kako kažu, stvoriti realne uslove za povećanje plata.