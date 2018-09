Važna Vučićeva potvrda da neke ambasade rade protiv vlasti u Srpskoj

Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je Srni da je važno to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da strane sile protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj rade potpuno otvoreno, posebno sada pred izbore.

Radmanović je napomenuo da je SNSD već ukazivao na uticaj pojedinih ambasada u BiH na ukupnu političku klimu i na rezultate izbora, te da je posebno važno što je to potvrdio i predsjednik Srbije.

Prema njegovim riječima, očigledno je da Vučić nije mogao da izdrži da građanima Srbije i Republike Srpske ne kaže ono što zna.

"Jasno je koga protežiraju ti iz ambasada, prije svega zapadnih. Nama je to bilo jasno od početka i na to smo ukazivali ponekad i grubo. To je nedopustiva situacija koja ne postoji nigdje u svijetu osim u BiH, koju mi moramo nekako prevazići", poručio je Radmanović.

On je dodao da SNSD to prevazilazi zajedno sa narodom u Republici Srpskoj koji razumije i podržava ovu stranku i ne može nikada podržati one koje protežiraju ambasade.

"Još ne znamo šta će Vučić sve reći, ali pretpostavljamo da se radi o uticaju stranaca na razne političke partije, prije svega pritisak na nas iz SNSD-a i vladajuće koalicije, a podrška za one koji su na vlasti u Sarajevu", smatra Radmanović.

Radmanović je naglasio da je strah od gubljenja izbora kod "saveza koji mijenja ime svake druge sedmice" veliki, te da oni preduzimaju sve moguće poteze da bi ukazali da neko drugi radi protiv njih.

"Zbog toga je /kandidat SzP za srpskog člana Predsjedništva BiH/ Mladen Ivanić ušao potpuno nepolitično i nediplomatski u situaciju da optuži Srbiju, maticu srpskog naroda, koja bi trebalo da bude i njegova matica, da se miješa u izbore samo zbog toga što je Vučić rekao da će doći na otvaranje bolnice u Istočnom Sarajevu", naveo je Radmanović.

On tvrdi da je Ivanić time htio da sakrije miješanje u izbore ambasada i nekih ljudi koji nisu iz ambasada, a koji su došli posebno za ovu priliku iz inostranstva, te da "prebaci lopticu" na drugu stranu.

"Odgovor je dobio i to od predsjednika Vučića, a i još će ga dobiti poslije izbora", rekao je Radmanović.

On je dodao da se u finišu predizborne kampanje mogu očekivati razne stvari "koje su se već i pojavljivale od onih koji sebe nazivaju opozicijom u Republici Srpskoj, a u stvari su vlast na nivou BiH".

"Oni koriste resurse BiH i strane resurse, a pri tom nemaju nikakve ideje, nikakve programe, nego se koriste raznim prljavštinama koje su već puštali u medije. Očekujemo i pokušaje miniranja nekih izbornih mjesta, što ćemo spriječiti", naveo je Radmanović.